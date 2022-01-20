"Совершенно другой". Лукашенко заявил, что второй раз переболел COVID-19, на этот раз – штаммом "Омикрон"

Лукашенко говорил, что не намерен прививаться от коронавируса Фото: ЕРА

По словам Лукашенко, у него был штамм коронавируса "Омикрон".

"Мы замечаем, что этот "Омикрон" – это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Я говорю это как человек, который сам второй раз – уже этим "Омикроном" – переболел. [...] Он пневмонии не дает. Я, например, на ногах его перенес. И заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали", – рассказал он.

По словам Лукашенко, "с этим вирусом не так люди болеют".

"Белта" напоминает, что первый раз политик переболел COVID-19 в июле 2020 года.