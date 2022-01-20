"Совершенно другой". Лукашенко заявил, что второй раз переболел COVID-19, на этот раз – штаммом "Омикрон"

По словам Лукашенко, у него был штамм коронавируса "Омикрон".
"Мы замечаем, что этот "Омикрон" – это совершенно другой вирус. Может, я подозреваю, что мы скатились уже к обычному гриппу. Я говорю это как человек, который сам второй раз – уже этим "Омикроном" – переболел. [...] Он пневмонии не дает. Я, например, на ногах его перенес. И заметил только в конце, когда какой-то там тест сделали", – рассказал он.
По словам Лукашенко, "с этим вирусом не так люди болеют".
"Белта" напоминает, что первый раз политик переболел COVID-19 в июле 2020 года.
В начале эпидемии коронавируса Лукашенко скептически высказывался о серьезности угрозы. В частности, он называл меры, которые предпринимают иностранные государства для борьбы с коронавирусом, "коронапсихозом". Впоследствии он изменил мнение. Когда Лукашенко говорил о первом зарегистрированном в стране умершем от коронавируса, возмутился: "Завтра 80 лет будет – чего ты ходишь по этой улице?"
Летом 2020 года в интервью основателю издания "ГОРДОН" Дмитрию Гордону Лукашенко предположил, что коронавирусную инфекцию ему "подкинули".
Весной 2021 года Лукашенко заявил, что не намерен вакцинироваться от коронавируса и никогда не прививался от гриппа.
В октябре Лукашенко предположил, что COVID-19 может стать "лекарством от онкологических заболеваний".