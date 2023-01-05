Spotify запустил функцию "музыкальной капсулы", которую можно отправить себе через год

Новая функция сделана по аналогии с "капсулой времени" – посланием будущим поколениям, которое обычно закладывают в основание строящихся зданий. Однако в случае со Spotify "музыкальную капсулу" пользователь отправляет сам себе.
Чтобы создать капсулу, необходимо сделать следующее:
В январе 2024 года пользователь получит свою персональную капсулу времени, которая будет напоминать ему о том, что он слушал год назад.
Такую "музыкальную капсулу" можно создать только до 31 января. Функция доступна для бесплатных и премиум-пользователей на устройствах iOS и Android.
Также функция ограничена территориально. Она доступна в следующих странах: Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Чехия, Дания, Египет, Франция, Германия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Марокко, Новая Зеландия, Филиппины, Польша, Португалия, Саудовская Аравия, Испания, Швеция, Турция, ОАЭ, Великобритания и США.
Spotify был запущен в 2008 году. Стриминговый сервис позволяет слушать музыку в режиме реального времени, не загружая ее на устройство. В настоящее время сервис доступен в более чем 100 странах мира. Первыми странами, жители которых получили доступ к музыкальному контенту, стали Швеция, Испания, Норвегия, Финляндия и Франция.
С 15 июля 2021 года сервис стал доступен в Украине. В декабре на Spotify появилась официальная страница Украины.