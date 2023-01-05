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Spotify запустил функцию "музыкальной капсулы", которую можно отправить себе через год

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"Музыкальную капсулу" можно создать только до 31 января
"Музыкальную капсулу" можно создать только до 31 января
Фото: depositphotos.com

Музыкальная платформа Spotify запустила функцию "музыкальной капсулы" – особый плейлист, который придет пользователям через год. Об этом сообщила пресс-служба платформы.

Новая функция сделана по аналогии с "капсулой времени" – посланием будущим поколениям, которое обычно закладывают в основание строящихся зданий. Однако в случае со Spotify "музыкальную капсулу" пользователь отправляет сам себе.

Чтобы создать капсулу, необходимо сделать следующее:

  • убедиться, что мобильное приложение Spotify обновлено до последней версии;
  • перейти по ссылке на мобильном устройстве;
  • выбрать внешний вид капсулы по своему вкусу;
  • ответить на серию вопросов по типу: "Песня, под которую ты собираешься кого-то поцеловать в этом году", "Песня, которая напоминает тебе о твоем любимом человеке", "Песня, которую нужно услышать вживую в 2023 году";
  • запечатать музыкальную капсулу времени цифровым способом и отправить ее.

В январе 2024 года пользователь получит свою персональную капсулу времени, которая будет напоминать ему о том, что он слушал год назад.

Такую "музыкальную капсулу" можно создать только до 31 января. Функция доступна для бесплатных и премиум-пользователей на устройствах iOS и Android.

Также функция ограничена территориально. Она доступна в следующих странах: Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Чехия, Дания, Египет, Франция, Германия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Марокко, Новая Зеландия, Филиппины, Польша, Португалия, Саудовская Аравия, Испания, Швеция, Турция, ОАЭ, Великобритания и США.

Контекст:

Spotify был запущен в 2008 году. Стриминговый сервис позволяет слушать музыку в режиме реального времени, не загружая ее на устройство. В настоящее время сервис доступен в более чем 100 странах мира. Первыми странами, жители которых получили доступ к музыкальному контенту, стали Швеция, Испания, Норвегия, Финляндия и Франция.

С 15 июля 2021 года сервис стал доступен в Украине. В декабре на Spotify появилась официальная страница Украины.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: музыка, Android, приложение, iOS, Spotify, песня, сервис
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