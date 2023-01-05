Spotify запустил функцию "музыкальной капсулы", которую можно отправить себе через год

"Музыкальную капсулу" можно создать только до 31 января Фото: depositphotos.com

Новая функция сделана по аналогии с "капсулой времени" – посланием будущим поколениям, которое обычно закладывают в основание строящихся зданий. Однако в случае со Spotify "музыкальную капсулу" пользователь отправляет сам себе.

Чтобы создать капсулу, необходимо сделать следующее:

убедиться, что мобильное приложение Spotify обновлено до последней версии;

перейти по ссылке на мобильном устройстве;

выбрать внешний вид капсулы по своему вкусу;

ответить на серию вопросов по типу: "Песня, под которую ты собираешься кого-то поцеловать в этом году", "Песня, которая напоминает тебе о твоем любимом человеке", "Песня, которую нужно услышать вживую в 2023 году";

запечатать музыкальную капсулу времени цифровым способом и отправить ее.

В январе 2024 года пользователь получит свою персональную капсулу времени, которая будет напоминать ему о том, что он слушал год назад.

Такую "музыкальную капсулу" можно создать только до 31 января. Функция доступна для бесплатных и премиум-пользователей на устройствах iOS и Android.

Также функция ограничена территориально. Она доступна в следующих странах: Австралия, Аргентина, Бразилия, Канада, Чили, Колумбия, Чехия, Дания, Египет, Франция, Германия, Индонезия, Италия, Япония, Мексика, Марокко, Новая Зеландия, Филиппины, Польша, Португалия, Саудовская Аравия, Испания, Швеция, Турция, ОАЭ, Великобритания и США.