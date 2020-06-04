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США и Иран обменялись заключенными

Иранский ученый Сирус Асгари, которого обвиняли в США в краже коммерческой тайны, вернулся на родину. Спустя день Иран отпустил ветерана американских военно-морских сил Майкла Уайта, находившегося в тюрьме с 2018 года.

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США отпустили иранского профессора Асгари
США отпустили иранского профессора Асгари
Фото: ЕРА

Профессор из Ирана Сирус Асгари, который был арестован в США в 2019 году по обвинению в хищении коммерческой тайны, 3 июня вернулся на родину, об этом сообщило агентство IRNA.

Американский суд оправдал ученого, однако он был снова взят под стражу, теперь – из-за нарушения иммиграционных норм, напоминает агентство.

СМИ сообщали, что выдача Асгари затягивалась из-за того, что он заразился коронавирусом и находился под медицинским наблюдением.

В обмен Иран согласился освободить из тюрьмы ветерана военно-морских сил США Майкла Уайта, который находился под стражей с 2018 года по обвинению в оскорблении иранских властей.

4 июня президент США Дональд Трамп написал в Twitter: "Рад сообщить, что ветеран флота Майкл Уайт, который в течение 683 дней был в тюрьме в Иране, находится на швейцарском самолете, который только что покинул воздушное пространство Ирана. Мы ожидаем, что он скоро будет дома со своей семьей в Америке".

Глава Белого дома поблагодарил Швейцарию за посредничество.

The Washington Post написала, что у Уайта также обнаружили COVID-19. Кроме того, он болен раком.

Штаты не имеют с Ираном дипломатических или консульских отношений. США ввели против Ирана ряд санкций из-за нарушения Тегераном условий ядерной сделки. Вашингтон также обвиняет Иран в финансировании международного терроризма.

Теги: США, Иран, Швейцария, Дональд Трамп, обмен пленными
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