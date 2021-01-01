США отправили американские бомбардировщики на Ближний Восток, чтобы "сдержать потенциального противника"

Центральное командование Вооруженных сил США решило отправить самолеты на Ближний Восток в третий раз за последние месяцы. Эту операцию американские военные могли провести для того, чтобы продемонстрировать силу Ирану.

Центральное командование Вооруженных сил (ВС) США отправило на Ближний Восток два американских бомбардировщика B-52 "Stratofortress", чтобы продемонстрировать уникальную способность быстро размещать боевые мощности. Об этом говорится в пресс-релизе ведомства от 30 декабря.

"Размещение двух бомбардировщиков является четким сигналом сдерживания для всех, кто намерен причинить вред американцам или интересам Америки. США продолжают развертывать боевые средства в зоне ответственности Центрального командования, чтобы сдержать потенциального противника и дать понять, что мы готовы и в состоянии ответить на любую агрессию", – сказал глава Центрального командования ВС США генерал Фрэнк Маккензи.

Американские бомбардировщики вылетели с авиабазы военно-воздушных сил (ВВС) США Минот в Северной Дакоте.

Военный подчеркнул, что США не стремятся к конфликту, но при этом "никто не должен недооценивать способность ВС страны защищать силы или действовать решительно в ответ на любое нападение".

Командование решило отправить самолеты на Ближний Восток в третий раз за последние месяцы, уточнило командование. ВВС США выполнили две аналогичные миссии за последние 45 дней.

"Голос Америки" пишет, что такой шаг, предположительно, призван удержать Иран от атак на американские или союзнические цели в регионе.

Вашингтон обеспокоен тем, что Иран может отдать приказ о новых ответных мерах военного характера в связи с убийством США командира элитного спецподразделения Корпуса стражей исламской революции "Аль-Кудс", генерала Касема Сулеймани в соседнем Ираке в январе. Опасения США усилились после ракетного удара по посольству США в Багдаде, нанесенного поддерживаемыми Ираном шиитскими ополченцами, отметило издание.

Президент США Дональд Трамп предупреждал Иран, что за попытку нападения на США он получит ответ в тысячу раз мощнее.

Сулеймани убили 3 января 2020 года в результате авиаудара по багдадскому аэропорту. Трамп заявлял, что иранский генерал готовил атаки на американские объекты на Ближнем Востоке. Это усугубило напряженность между США и Ираном и косвенно спровоцировало катастрофу самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого иранскими ПВО неподалеку от Тегерана 8 января 2020 года. Генштаб вооруженных сил Ирана заявлял, что борт МАУ сбили иранские военные по ошибке на фоне обострения отношений с США: самолет якобы приблизился к одному из важных объектов Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".

Иранские власти выдали ордера на арест для 36 должностных лиц США и других стран по подозрению в причастности к убийству Сулеймани.

В отчете Совета по правам человека ООН, подготовленном специальным докладчиком по вопросу о казнях без надлежащего судебного разбирательства и произвольных казнях Агнес Каламард, который был опубликован 10 июля, сказано, что нападение на Сулеймани и гибель сопровождающих его лиц "представляют собой произвольное убийство, за которое, согласно нормам международного права в области прав человека, несут ответственность США".