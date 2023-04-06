США впервые ввели санкции против представителей власти Грузии. Арахамия назвал это месседжем США для Иванишвили

Санкции введены против Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе. Они, а также их ближайшие родственники не смогут больше въехать на территорию США.
"Эти лица злоупотребляли своим положением в качестве председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии, подрывая верховенство закона и доверие общества к судебной системе страны. США со всеми грузинами поддерживают демократию и верховенство закона и будут продолжать призывать к ответственности тех, кто злоупотребляет государственной властью в личных целях", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.
Посол США Келли Дегнан, в своем обращении, опубликованном в Facebook, заявила, что попавшие в список лоббировали льготы судьям, принуждали их решать дела в пользу политических союзников и манипулировали назначениями судей в своих интересах.
"Коррупция и судебное вмешательство препятствуют европейской интеграции Грузии. Но США продолжают поддерживать Грузию и ее граждан в их стремлениях к Европе, и введение санкций предпринято в том числе для достижения этой цели", – сказала она.
Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия прокомментировал санкции США в отношении высокопоставленных представителей судейской системы Грузии. В Telegram он отметил, что это – месседж пророссийскому олигарху и бывшему премьер-министру Бидзине Иванишвили со стороны Соединенных Штатов.
"Последнее предупреждение грузинскому олигарху Иванишвили от США. Сегодня произошло очень важное событие. Под санкции США впервые попали четверо грузинских судей за причастность к коррупции. По моему мнению, это последнее предупреждение Бидзине Иванишвили, который переходит все красные линии, нелегально контролируя грузинские власти. Мы неоднократно предупреждали, что это плохо закончится… С первого раза не услышали… Ну что ж, надеюсь, сейчас дойдет", – написал он.
17 июня 2022 года Еврокомиссия рекомендовала предоставить статус кандидата на вступление в ЕС Украине и Молдове. Грузия такой рекомендации не получила, но ЕК признала ее европейскую перспективу и отметила, что ей нужно провести реформы в политической, антикоррупционной и гражданской сферах, в том числе обеспечить деолигархизацию власти, гендерное равенство и свободу СМИ.
Согласно отчету группы государств по борьбе с коррупцией (GRECO) при Совете Европы, опубликованном 13 июля 2022 года на сайте организации, Грузия выполнила только половину необходимых для предоставления кандидатского статуса рекомендаций Совета Европы по борьбе с коррупцией среди членов парламента, судей и прокуроров. Из-за чего страна уже лишилась макрофинансовой помощи ЕС в размере €75 млн, пишет Sova.ge.