США впервые ввели санкции против представителей власти Грузии. Арахамия назвал это месседжем США для Иванишвили

Санкции введены против Михаила Чинчаладзе, Левана Мурусидзе, Ираклия Шенгелия и Валериана Церцвадзе. Они, а также их ближайшие родственники не смогут больше въехать на территорию США.

"Эти лица злоупотребляли своим положением в качестве председателей судов и членов Высшего совета юстиции Грузии, подрывая верховенство закона и доверие общества к судебной системе страны. США со всеми грузинами поддерживают демократию и верховенство закона и будут продолжать призывать к ответственности тех, кто злоупотребляет государственной властью в личных целях", – заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

Посол США Келли Дегнан, в своем обращении, опубликованном в Facebook, заявила, что попавшие в список лоббировали льготы судьям, принуждали их решать дела в пользу политических союзников и манипулировали назначениями судей в своих интересах.

"Коррупция и судебное вмешательство препятствуют европейской интеграции Грузии. Но США продолжают поддерживать Грузию и ее граждан в их стремлениях к Европе, и введение санкций предпринято в том числе для достижения этой цели", – сказала она.

Глава фракции "Слуга народа" в Верховной Раде Украины Давид Арахамия прокомментировал санкции США в отношении высокопоставленных представителей судейской системы Грузии. В Telegram он отметил, что это – месседж пророссийскому олигарху и бывшему премьер-министру Бидзине Иванишвили со стороны Соединенных Штатов.

"Последнее предупреждение грузинскому олигарху Иванишвили от США. Сегодня произошло очень важное событие. Под санкции США впервые попали четверо грузинских судей за причастность к коррупции. По моему мнению, это последнее предупреждение Бидзине Иванишвили, который переходит все красные линии, нелегально контролируя грузинские власти. Мы неоднократно предупреждали, что это плохо закончится… С первого раза не услышали… Ну что ж, надеюсь, сейчас дойдет", – написал он.