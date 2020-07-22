США выплатит вознаграждение по $1 млн за двух украинских хакеров

США готовы выплатить вознаграждение за помощь в задержании украинцев Артема Радченко и Александра Еременко, сообщили в государственном департаменте США.

Радченко и Еременко обвиняются по 16 пунктам, связанным с мошенничеством Фото: depositphotos.com

Государственный департамент США объявил награду по $1 млн за информацию, которая может привести к аресту двух украинских хакеров. Об этом 22 июля сообщает пресс-служба Госдепа.

США готовы выплатить вознаграждение за помощь в задержании украинцев Артема Радченко и Александра Еременко, сообщается в релизе.

По данным следствия, они являются членами транснациональной хакерской группировки.

Вашингтон несколько лет пытается привлечь их к ответственности.

По информации ведомства, Радченко и Еременко обвиняются по 16 пунктам, связанным с мошенничеством. В обвинительном заключении утверждается, что они взломали систему электронного сбора, анализа и поиска данных (EDGAR) Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) и украли тысячи конфиденциальных файлов, которые затем были незаконно проданы.