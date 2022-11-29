Страны НАТО помогут Украине обеспечить свободное и демократическое будущее – заявление глав МИД в Бухаресте

"Россия несет полную ответственность за войну [в Украине], грубое нарушение международного права и принципов Устава ООН. Агрессия России, в том числе ее настойчивые и бессовестные нападения на украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру, лишает миллионов украинцев основных социальных услуг. Это повлияло на глобальные запасы продовольствия и поставило под угрозу наиболее уязвимые страны и народы мира", – сказано в заявлении.

Главы МИД также осудили нарушение прав человека, насильственную депортацию, пытки и варварское обращение с женщинами, детьми и лицами, находящимися в уязвимом положении. Они заявили, что все ответственные за военные преступления, включая сексуальное насилие в условиях конфликта, должны быть привлечены к ответственности.

Кроме того, министры осудили всех, кто содействует РФ, в частности Беларусь.

Главы МИД стран Альянса провели встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Они выразили "полную солидарность с правительством и народом Украины".

"Мы по-прежнему твердо привержены независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы никогда не признаем незаконные аннексии России, грубо нарушающие Устав ООН. Мы будем продолжать и еще больше усиливать политическую и практическую поддержку Украины, поскольку она продолжает защищать свой суверенитет, территориальную целостность и наши общие ценности от российской агрессии... Мы также по-прежнему полны решимости поддерживать долгосрочные усилия Украины на ее пути послевоенного восстановления и реформ, чтобы Украина могла обеспечить свое свободное и демократическое будущее", – говорится в заявлении.

Представители союзников Альянса добавили, что НАТО будет защищать всю территорию стран-членов "вопреки всем угрозам и вызовам".

Фото: nato.int