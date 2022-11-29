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Страны НАТО помогут Украине обеспечить свободное и демократическое будущее – заявление глав МИД в Бухаресте

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Главы МИД стран НАТО осудили нарушение Россией прав человека в Украине
Главы МИД стран НАТО осудили нарушение Россией прав человека в Украине 
Фото: EPA

Главы МИД стран НАТО осудили "жестокость" России по отношению к гражданскому населению Украины. Об этом говорится в совместном заявлении после встречи министров в Бухаресте (Румыния) 29 ноября. Текст заявления опубликовала пресс-служба Альянса.

"Россия несет полную ответственность за войну [в Украине], грубое нарушение международного права и принципов Устава ООН. Агрессия России, в том числе ее настойчивые и бессовестные нападения на украинскую гражданскую и энергетическую инфраструктуру, лишает миллионов украинцев основных социальных услуг. Это повлияло на глобальные запасы продовольствия и поставило под угрозу наиболее уязвимые страны и народы мира", – сказано в заявлении.

Главы МИД также осудили нарушение прав человека, насильственную депортацию, пытки и варварское обращение с женщинами, детьми и лицами, находящимися в уязвимом положении. Они заявили, что все ответственные за военные преступления, включая сексуальное насилие в условиях конфликта, должны быть привлечены к ответственности.

Кроме того, министры осудили всех, кто содействует РФ, в частности Беларусь.

Главы МИД стран Альянса провели встречи с министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой. Они выразили "полную солидарность с правительством и народом Украины".

"Мы по-прежнему твердо привержены независимости, суверенитету и территориальной целостности Украины. Мы никогда не признаем незаконные аннексии России, грубо нарушающие Устав ООН. Мы будем продолжать и еще больше усиливать политическую и практическую поддержку Украины, поскольку она продолжает защищать свой суверенитет, территориальную целостность и наши общие ценности от российской агрессии... Мы также по-прежнему полны решимости поддерживать долгосрочные усилия Украины на ее пути послевоенного восстановления и реформ, чтобы Украина могла обеспечить свое свободное и демократическое будущее", – говорится в заявлении.

Представители союзников Альянса добавили, что НАТО будет защищать всю территорию стран-членов "вопреки всем угрозам и вызовам". 

Фото: nato.int
Фото: nato.int

Контекст:

Встреча глав МИД стран НАТО прошлав 29 ноября в Бухаресте в рамках форум Aspen – GMF Bucharest Forum.

Как сказано на сайте мероприятия, это ежегодный форум для дискуссий, которые "направлены на решение актуальных вопросов и сложных проблем". В этом году темы форума: война в Украине, ее экономические последствия, поставки и производство оружия и цены на энергоносители.

Теги: Украина, МИД, НАТО, Румыния, агрессия, Бухарест
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