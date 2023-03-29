Страны НАТО должны нарастить добычу нефти и газа, обеспечив политическую стабильность и поддержку Украины в Европе – французский парламентарий

По его словам, главной причиной инфляции в странах Запада сегодня становится рост цены на энергоресурсы. И это, как следствие, угрожает политической стабильности.
"Увеличение странами НАТО добычи нефти в течение одного-двух лет, чтобы снизить цены на энергоресурсы – я это поддерживаю. Проиллюстрирую на примере Франции: крайне правые и крайне левые стремительно набирают электоральные рейтинги. Если бы у нас завтра состоялись выборы, то они бы получили больший результат. Почему? Как раз по причине роста цен на энергоресурс", – заявил французский политик.
Он отметил, что сегодня исход войны России в Украине решается на поле боя и зависит от успеха украинской армии. Но если инфляция в европейских странах сохранится на нынешнем уровне, поддержка Украины союзниками будет снижаться.
После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.
5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия".
Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель 2 декабря. К ним присоединились страны "Группы семи" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония), а также Австралия и другие страны.
По подсчетам "Русской службы BBC", из-за этого к 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится с 20% до 13%, лишив Москву примерно $1 трлн доходов.