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Страны НАТО должны нарастить добычу нефти и газа, обеспечив политическую стабильность и поддержку Украины в Европе – французский парламентарий

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Подорожание энергоресурсов и инфляция помогают победить в Европе противникам помощи Украине, считает Ларсонье
Подорожание энергоресурсов и инфляция помогают победить в Европе противникам помощи Украине, считает Ларсонье
Фото: Jean-Charles Larsonneur / Facebook

Наращивание добычи нефти и газа странами НАТО является краткосрочным решением для обеспечения политической стабильности в Европе и сохранения общественной поддержки оказания помощи Украине. Об этом депутат Национальной ассамблеи Франции от партии "Вперед, республика!", член комитета по обороне Жан-Шарль Ларсонье заявил в комментарии Guildhall.

По его словам, главной причиной инфляции в странах Запада сегодня становится рост цены на энергоресурсы. И это, как следствие, угрожает политической стабильности.

"Увеличение странами НАТО добычи нефти в течение одного-двух лет, чтобы снизить цены на энергоресурсы – я это поддерживаю. Проиллюстрирую на примере Франции: крайне правые и крайне левые стремительно набирают электоральные рейтинги. Если бы у нас завтра состоялись выборы, то они бы получили больший результат. Почему? Как раз по причине роста цен на энергоресурс", – заявил французский политик.

Он отметил, что сегодня исход войны России в Украине решается на поле боя и зависит от успеха украинской армии. Но если инфляция в европейских странах сохранится на нынешнем уровне, поддержка Украины союзниками будет снижаться.

Контекст:

После вторжения РФ в Украину, которое началось 24 февраля, страны Запада ввели несколько пакетов санкций против России, а также стали массово отказываться от российских нефти и газа и искать им альтернативу.

5 августа Еврокомиссия утвердила план экономии газа на 15%, чтобы сэкономить топливо "на эту зиму и подготовиться к возможным перебоям с поставками газа из России, которая постоянно использует энергоносители в качестве оружия".

Правительства стран Европейского союза договорились об ограничении цены на российскую морскую нефть в размере $60 за баррель 2 декабря. К ним присоединились страны "Группы семи" (США, Канада, Великобритания, Германия, Франция, Италия и Япония), а также Австралия и другие страны.

По подсчетам "Русской службы BBC", из-за этого к 2030 году доля России на мировом энергетическом рынке сократится с 20% до 13%, лишив Москву примерно $1 трлн доходов.

Теги: НАТО, Франция, инфляция, газ, нефть, война России против Украины, парламент Франции
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