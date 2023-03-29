Страны НАТО должны нарастить добычу нефти и газа, обеспечив политическую стабильность и поддержку Украины в Европе – французский парламентарий

По его словам, главной причиной инфляции в странах Запада сегодня становится рост цены на энергоресурсы. И это, как следствие, угрожает политической стабильности.

"Увеличение странами НАТО добычи нефти в течение одного-двух лет, чтобы снизить цены на энергоресурсы – я это поддерживаю. Проиллюстрирую на примере Франции: крайне правые и крайне левые стремительно набирают электоральные рейтинги. Если бы у нас завтра состоялись выборы, то они бы получили больший результат. Почему? Как раз по причине роста цен на энергоресурс", – заявил французский политик.

Он отметил, что сегодня исход войны России в Украине решается на поле боя и зависит от успеха украинской армии. Но если инфляция в европейских странах сохранится на нынешнем уровне, поддержка Украины союзниками будет снижаться.