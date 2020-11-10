"Су-24, Ми-24, терпим…". Около здания МИД России неизвестные сделали надпись

Неизвестные сделали надпись на входе в подземный переход, расположенный рядом со зданием МИД России.

В Москве возле здания министерства иностранных дел России 10 ноября появилась надпись "Су-24, Ми-24, терпим…" на следующий день после того, как Азербайджан сбил российский вертолет Ми-24. Фотографию опубликовали в группе "Инцидент Москва" во ВКонтакте.

Надпись сделали на входе в подземный переход, расположенный рядом со зданием МИД России.

Кто сделал надпись, неизвестно.

9 ноября вблизи границы Армении и Азербайджана разбился российский вертолет. Он упал возле села Ерасх в Араратской области Армении. Известно о двух погибших и одном раненом. В министерстве обороны РФ заявили, что упавший российский вертолет был сбит.

Министерство иностранных дел Азербайджана сообщило, что российский вертолет Ми-24 был сбит азербайджанскими военными по ошибке. Ведомство принесло свои извинения и заявило о готовности выплатить компенсацию.