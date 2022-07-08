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Суд оправдал Блаттера и Платини по делу о коррупции

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Спустя семь лет Платини и Блаттера оправдали по делу о коррупции и мошенничестве
Спустя семь лет Платини и Блаттера оправдали по делу о коррупции и мошенничестве
Фото: EPA

Федеральный швейцарский суд 8 июля снял обвинения в коррупции и мошенничестве в отношении с экс-президента ФИФА Йозефа Блаттера и экс-руководителя УЕФА Мишеля Платини, сообщает Reuters.

Обоим футбольным функционерам грозил тюремный срок до пяти лет, но судьи оправдали чиновников.

Платини после оглашения приговора заявил, что счастлив, – по его словам, после семи лет лжи и спекуляций восторжествовала справедливость, пишет Sky News. Блаттер добавил, что его совесть чиста и ничего плохого он не совершал, сообщает издание.

Контекст:

Платини был президентом УЕФА с 2007-го по 2015 год. Блаттер занимал пост главы ФИФА с 1998-го по 2015 год. Он объявил о своем уходе с должности после коррупционного скандала в организации.

В декабре 2015 года комитет ФИФА по этике признал, что Блаттер и Платини нарушили кодекс этики ФИФА, спровоцировав конфликт интересов, их отстранили от футбола на восемь лет. Судьи отметили, что во время слушаний Блаттер не сумел дать законное объяснение платежу в 2 млн швейцарских франков Платини.

Подозрение в мошенничестве прокуратура Швейцарии предъявила Блаттеру и Платини в ноябре 2021-го.

Оба футбольных чиновника отрицали факт коррупции в 2011 году. Платини называл перевод, полученный им от ФИФА, оплатой за работу, которую он выполнял для Международной федерации футбола, и заявлял о существовавшей "устной договоренности".

Теги: футбол, коррупция, Мишель Платини, прокуратура, Швейцария, ФИФА, УЕФА, Йозеф Блаттер, мошенничество, приговор, скандал, чиновники, обвинение, подозрение, суд
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