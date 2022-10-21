Суд в Чехии освободил россиянина Александра Франчетти, обвинявшегося в участии в аннексии Крыма. Его задерживали по запросу Украины

Как сказал Брякин, суд обосновал свое решение недостатком улик, доказывающих вину россиянина. Решение суда еще не вступило в силу и будет обжаловано обвинением, добавил он. Франчетти здание тюрьмы еще не покинул.

В обвинительном заключении говорится, что Франчетти создал в Севастополе в Крыму вооруженную группу "Оборона Севастополя", в составе которой он организовал подразделение "Северный ветер", напоминает Rozhlas. Целью обеих групп было "способствовать незаконной аннексии Крыма путем диверсий, вооруженных нападений на правительственные силы Украины, население и критически важную инфраструктуру, добавило издание.