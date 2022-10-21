Суд в Чехии освободил россиянина Александра Франчетти, обвинявшегося в участии в аннексии Крыма. Его задерживали по запросу Украины

Как сказал Брякин, суд обосновал свое решение недостатком улик, доказывающих вину россиянина. Решение суда еще не вступило в силу и будет обжаловано обвинением, добавил он. Франчетти здание тюрьмы еще не покинул.
В обвинительном заключении говорится, что Франчетти создал в Севастополе в Крыму вооруженную группу "Оборона Севастополя", в составе которой он организовал подразделение "Северный ветер", напоминает Rozhlas. Целью обеих групп было "способствовать незаконной аннексии Крыма путем диверсий, вооруженных нападений на правительственные силы Украины, население и критически важную инфраструктуру, добавило издание.
Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.
12 сентября 2021 года Франчетти задержали в аэропорту Чехии. 14 сентября его отправил под стражу суд в Праге.
18 февраля городской суд Праги принял решение о выдаче Франчетти Украине. Но, как пишет Rozhlas, после того, как началось вторжение России в Украину 24 февраля, суд посчитал, что это "может нарушить его права".