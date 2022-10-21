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Суд в Чехии освободил россиянина Александра Франчетти, обвинявшегося в участии в аннексии Крыма. Его задерживали по запросу Украины

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Франчетти задержали в Чехии в 2021 году
Франчетти задержали в Чехии в 2021 году
Фото: franchettialeksandr / Instagram

Суд в Чехии снял все обвинения с россиянина Александра Франчетти, задержанного в сентябре 2021 года в Чехии на основании запроса Украины.Об этом 20 октября сообщили чешское издание Rozhlas и российское пропагандистское агентство ТАСС со ссылкой на секретаря посольства РФ Николая Брякина.

Как сказал Брякин, суд обосновал свое решение недостатком улик, доказывающих вину россиянина. Решение суда еще не вступило в силу и будет обжаловано обвинением, добавил он. Франчетти здание тюрьмы еще не покинул.

В обвинительном заключении говорится, что Франчетти создал в Севастополе в Крыму вооруженную группу "Оборона Севастополя", в составе которой он организовал подразделение "Северный ветер", напоминает Rozhlas. Целью обеих групп было "способствовать незаконной аннексии Крыма путем диверсий, вооруженных нападений на правительственные силы Украины, население и критически важную инфраструктуру, добавило издание.

Контекст:

Россия аннексировала Крым и Севастополь после силовой блокады украинских воинских частей и незаконного референдума 16 марта 2014 года. Присоединение полуострова к РФ не признается Украиной и большинством стран мира.

12 сентября 2021 года Франчетти задержали в аэропорту Чехии. 14 сентября его отправил под стражу суд в Праге.

18 февраля городской суд Праги принял решение о выдаче Франчетти Украине. Но, как пишет Rozhlas, после того, как началось вторжение России в Украину 24 февраля, суд посчитал, что это "может нарушить его права".

Теги: Россия, Крым, Чехия, Севастополь, аннексия, обвинение, Александр Франчетти
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