Суд в Ираке выдал ордер на арест Трампа

Судья следственного суда Багдада выписал ордер на арест президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает телеканал Al-Aarabiya.
По данным медиа, ордер выдан на основании предварительного расследования убийства иранского военачальника Касема Сулеймани и заместителя лидера Народных мобилизационных сил Ирака Абу Махди аль-Мухандиса в соответствии со статьей 406 Уголовного кодекса Ирака. Эта статья предполагает смертную казнь в качестве высшей меры наказания за предумышленное убийство.
В суде подчеркнули, что расследование гибели аль-Мухандиса продолжается "для выяснения личностей других участников преступления, будь то иракцы или иностранные граждане".
Сулеймани и Аль-Мухандис были убиты в Ираке в районе столичного аэропорта 3 января 2020 года в результате авиаудара американских ВВС. Трамп заявлял, что Сулеймани готовил атаки на американские объекты на Ближнем Востоке.
В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль.
Кризис между США и Ираном косвенно спровоцировал катастрофу самолета "Международных авиалиний Украины", сбитого иранскими ПВО неподалеку от Тегерана 8 января 2020 года. В Генштабе вооруженных сил Ирана заявляли, что борт МАУ был сбит иранскими военными по ошибке на фоне обострения отношений с США: самолет якобы приблизился к одному из важных объектов Корпуса стражей исламской революции и "по форме и высоте полета напоминал вражеский объект".
Иранские власти выдали ордера на арест для 36 должностных лиц США, включая Трампа, и других стран по подозрению в причастности к убийству Сулеймани.
13 сентября 2020 издание Politico со ссылкой на двух информированных чиновников сообщило, что Иран планирует убийство американского посла в качестве мести за Сулеймани. Возможной целью иранских спецслужб якобы является посол США в ЮАР Лана Маркс.