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Суд в Париже обвинил художника Павленского в распространении интимного видео

Во Франции суд отпустил из-под стражи российского художника Петра Павленского. Ему предъявили обвинение по делу о распространении интимного видео экс-кандидата в мэры Парижа Бенжамена Гриво.

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Павленский известен эпатажными протестными акциями
Павленский известен эпатажными протестными акциями
Фото: ЕРА

18 февраля в суде Парижа российскому художнику-акционисту Петру Павленскому предъявили обвинения по делу о распространении интимного видео бывшего кандидата в мэры Парижа от партии "Вперед, Республика!" Бенжамена Гриво.

Об этом со ссылкой на адвоката Ясина Бурзу сообщает "Новая газета".

В парижском Дворце правосудия, в камере которого содержался после задержания художник, рассматривали два дела, по которым проходит Павленский, – о распространении интимного видео и о драке в новогоднюю ночь.

По второму делу художнику обвинение еще не предъявляли.

Прокуратура просила избрать Павленскому меру пресечения в виде предварительного ареста, но суд отказал. Художника отпустили на свободу под судебный надзор. Павленский уже покинул Дворец правосудия в Париже.

Подругу Павленского, 29-летнюю француженку Александру де Таддео, также отпустили после предъявления обвинения в посягательстве на неприкосновенность частной жизни и распространении материалов интимного характера.

Ссылку на интимное видео с участием Гриво Павленский опубликовал в Facebook 12 февраля. Спустя два дня, 14 февраля, Гриво объявил, что отказывается от участия в муниципальных выборах (он баллотировался от партии президента Франции Эммануэля Макрона "Вперед, Республика!"). Павленский утверждал, что это видео ему предоставила женщина, которая состояла в отношениях с политиком.

15 февраля в Париже задержали самого Павленского. Телеканал BFM TV отмечал, что напрямую с Гриво задержание россиянина не связано (на тот момент о жалобе экс-кандидата не сообщалось): его разыскивали с начала января из-за участия в массовой потасовке в новогоднюю ночь.

16 февраля стало известно о задержании подруги Павленского по делу об интимном видео.

Павленский известен эпатажными протестными акциями. Так, в 2012 году он зашил себе рот и вышел с плакатом в поддержку группы Pussy Riot у Казанского собора в Санкт-Петербурге (акция "Шов"). В следующие три года он провел еще пять акций: "Туша" (завернулся в колючую проволоку, протестуя против репрессивных действий властей), "Фиксация" (прибил мошонку гвоздем к брусчатке на Красной площади в День полиции РФ), "Свобода" (вместе с другими участниками поджег покрышки на мосту в Петербурге в поддержку украинского Евромайдана), "Отделение" (отрезал себе мочку уха, протестуя против использования психиатрии в политических целях) и "Угроза" (поджег двери управления ФСБ на Лубянке).

В январе 2017-го он эмигрировал во Францию после того, как актриса "Театра.doc" Анастасия Слонина обвинила его в сексуальных домогательствах и избиении ее друга. 4 мая 2017 года стало известно, что ему предоставлено политическое убежище.

Теги: Франция, Петр Павленский, художник, Париж, задержание, обвинение, суд
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