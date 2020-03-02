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Суд в РФ отменил приговор оппозиционеру Котову и отправил дело на повторное рассмотрение

Дело российского активиста Константина Котова, осужденного на четыре с половиной года тюрьмы из-за одиночных пикетов против политических репрессий и войны в Украине, будет повторно направлено на рассмотрение в Мосгорсуд.

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Котов, вероятно, будет снова этапирован в одно из московских СИЗО, где будет дожидаться нового рассмотрения апелляции
Котов, вероятно, будет снова этапирован в одно из московских СИЗО, где будет дожидаться нового рассмотрения апелляции
Фото: ЕРА

Сегодня в РФ второй кассационный суд отменил решение Мосгорсуда и отправил дело активиста Константина Котова, выходившего с одиночными пикетами в Москве против политических репрессий и войны с Украиной, на новое рассмотрение. Об этом сообщает издание "Коммерсантъ".

Тверской райсуд Москвы 5 сентября 2019 года вынес приговор активисту по ст. 212¹ (неоднократное нарушение установленного порядка организации либо проведения собрания, митинга, демонстрации, шествия или пикетирования) Уголовного кодекса России – четыре года тюрьмы. В ноябре его этапировали в колонию.

24 января 2020 года президент РФ Владимир Путин поручил проверить законность приговора активисту. Конституционный суд России 27 января постановил направить дело Котова на пересмотр.

Генпрокуратура ходатайствовала о сокращении срока заключения для Котова до одного года. В суд также поступила жалоба от уполномоченного по правам человека в России, в которой приговор назван "чрезмерно суровым".

Адвокат Мария Эйсмонт сообщила, что Котов, вероятно, будет снова этапирован в одно из московских СИЗО, где будет дожидаться нового рассмотрения апелляции в Мосгорсуде, пишет РБК.

Котов – московский оппозиционный активист, многократно выходивший с одиночными пикетами против политических репрессий и полицейского произвола в РФ, а также в поддержку украинских политзаключенных. Он выступал против аннексии Крыма, занимался организацией передачи продуктов украинским военнопленным морякам в СИЗО Москвы.

С марта по август 2019 года полиция неоднократно задерживала Котова на акциях протеста в Москве. В августе его задержали после того, как он вышел на несогласованную акцию протеста у здания администрации президента РФ.

Правозащитники российского центра "Мемориал" признали Котова политзаключенным.

Теги: Россия, Москва, СИЗО, активист, апелляция, суд, Константин Котов
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