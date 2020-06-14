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Суд в США отклонил прошение экс-лидера Демпартии Молдовы Плахотнюка о политическом убежище, ему грозит экстрадиция

Бывший лидер Демократической партии Молдовы, бизнесмен Владимир Плахотнюк обвиняется в создании организованной преступной группы, отмывании средств и мошенничестве в особо крупных размерах. По распоряжению Госдепартамента США он утратил право на визу этой страны. Плахотнюк обжаловал визовый запрет, но проиграл суд.

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Плахотнюк добивался политического убежища в Штатах
Плахотнюк добивался политического убежища в Штатах
Фото: ЕРА

Один из богатейших людей Молдовы – бывший лидер Демократической партии Владимир Плахотнюк, который в 2019 году покинул родину на фоне смены правительства, подал иск о политическом убежище в США, но его прошение отклонил федеральный суд. Об этом 11 июня сообщило "Радіо Свобода".

Плахотнюк также безуспешно обжаловал запрет на получение визы США, который в январе выдал глава Госдепартамента Майк Помпео. Он сообщал, что Плахотнюка включили в санкционный список Америки "из-за причастности к значительной коррупции".

12 июня Кишиневский апелляционный суд отклонил апелляцию адвокатов бывшего лидера Демпартии на его арест, информирует издание Ziarul National. Прокуроры намерены отправить материалы обвинения в США и потребовать экстрадиции Плахотнюка. В мае суд Кишинева постановил арестовать политика в случае задержания на 30 дней.

Генеральная прокуратура Молдовы считает Плахотнюка причастным к краже $1 млрд (более 10% годового ВВП страны) из банков в 2012–2014 годах. Его обвиняют по трем статьям: создание организованной преступной группы, отмывание средств и мошенничество в особо крупных размерах.

Теги: США, Молдова, коррупция, арест, Кишинев, экстрадиция, визы, убежище, хищения, Майк Помпео, Владимир Плахотнюк (Молдова)
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