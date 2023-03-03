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Суд в США решил, что Трамп не может рассчитывать на президентский иммунитет по делу о штурме Капитолия

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Неприкосновенность не распространяется на то, что Трамп делал вне полномочий
Неприкосновенность не распространяется на то, что Трамп делал вне полномочий
Фото: ЕРА

Бывший президент США Дональд Трамп в ходе рассмотрения исков, касающихся штурма здания Капитолия в Вашингтоне 6 января 2021 года, не обладает неприкосновенностью как бывший глава государства. Об этом 2 марта пишет The Washington Post со ссылкой на заключение министерства юстиции США, направленное в федеральный суд в Вашингтоне.

В документе отмечается, что президент получает полный иммунитет только в случае исполнения его обязанностей по должности, но его можно привлечь к ответственности за действия, которые очевидно выходят за рамки должностных обязанностей главы государства.

Иск против Трампа подали офицеры полиции, которые охраняли Капитолий, к ним присоединились 11 членов Палаты представителей от Демократической партии. Они пытаются привлечь Трампа к ответственности за физические и психологические травмы, полученные во время штурма здания.

Издание отмечает, что закон США, принятый еще после Гражданской войны 1861–1865 годов, позволяет требовать возмещение в случае, если государственные служащие получают ущерб или угрозы на рабочем месте.

Контекст:

Трамп 6 января 2021 года на митинге перед Белым домом призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

23 декабря 2022 года декабря спецкомитет Палаты представителей США завершил 18-месячное расследование о штурме Капитолия и опубликовал 814-страничный доклад. В нем говорится, что бывший президент США Дональд Трамп участвовал в заговоре с целью отмены результатов выборов президента США и не предпринял никаких действий, чтобы помешать своим сторонникам атаковать Капитолий. "Главной причиной [инцидента] 6 января был один человек, бывший президент Дональд Трамп, за которым последовали многие другие. Ни одно из событий 6 января не произошло бы без него", – говорится в отчете.

6 января 2023 года издание The New York Times сообщило, что бывшая партнерша полицейского Брайана Д. Сикника Сандра Гарца требует выплатить моральную компенсацию в размере $10 млн. В своем иске Гарца назвала Трампа виновным как в целом в "насилии 6 января", так и конкретно в смерти офицера Сикника. Сикник стал пятой жертвой событий 6 января 2021 года, скончавшись на следующий день в больнице. 

Теги: США, Вашингтон, Дональд Трамп, The Washington Post, капитолий
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