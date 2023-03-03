Суд в США решил, что Трамп не может рассчитывать на президентский иммунитет по делу о штурме Капитолия

Неприкосновенность не распространяется на то, что Трамп делал вне полномочий Фото: ЕРА

В документе отмечается, что президент получает полный иммунитет только в случае исполнения его обязанностей по должности, но его можно привлечь к ответственности за действия, которые очевидно выходят за рамки должностных обязанностей главы государства.

Иск против Трампа подали офицеры полиции, которые охраняли Капитолий, к ним присоединились 11 членов Палаты представителей от Демократической партии. Они пытаются привлечь Трампа к ответственности за физические и психологические травмы, полученные во время штурма здания.

Издание отмечает, что закон США, принятый еще после Гражданской войны 1861–1865 годов, позволяет требовать возмещение в случае, если государственные служащие получают ущерб или угрозы на рабочем месте.