В США признали виновным еще одного участника штурма Капитолия. Он сидел в кабинете Пелоси с ногами на столе

Его признали виновным по всем восьми пунктам обвинения. В частности, мужчину обвинили в препятствии официальным процедурам, проникновении и пребывании в здании или на территории с ограниченным доступом со смертоносным оружием, а также в воровстве государственного имущества.
Адвокат мужчины пообещал, что подаст апелляцию, сообщил телеканал BBC. Сам приговор будет оглашен 3 мая. До этого момента суд разрешил Барнетту оставаться на свободе. Поскольку мужчину признали виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы.
После оглашения вердикта Барнетт заявил, что не добился справедливого судебного разбирательства, так как присяжные не состояли из его "коллег", отметил BBC. Его адвокат добавил, что Вашингтон, где проходил суд, состоит в основном из "избирателей Байдена".
Объясняя свое поведение, Барнетт сказал, что не участвовал в штурме Капитолия, а его "затолкали" туда во время беспорядков, а будучи внутри, он решил найти и воспользоваться туалетом.
Как отметил BBC, суд над Барнеттом – одно из самых громких дел о штурме Капитолия.
45-й президент США Дональд Трамп 6 января 2021 года на митинге перед Белым домом призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его.
Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".
23 декабря спецкомитет Палаты представителей США завершил 18-месячное расследование о штурме Капитолия и опубликовал 814-страничный доклад. В нем говорится, что бывший президент США Дональд Трамп участвовал в заговоре с целью отмены результатов выборов президента США и не предпринял никаких действий, чтобы помешать своим сторонникам атаковать Капитолий. "Главной причиной [инцидента] 6 января был один человек, бывший президент Дональд Трамп, за которым последовали многие другие. Ни одно из событий 6 января не произошло бы без него", – говорится в отчете.
По информации BBC, в деле о штурме Капитолия более 940 человек были обвинены в федеральных преступлениях, связанных с взломом, и почти 500 человек на данный момент признали себя виновными.