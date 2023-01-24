ГОРДОН
 
 
МИР

В США признали виновным еще одного участника штурма Капитолия. Он сидел в кабинете Пелоси с ногами на столе

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Во время штурма Капитолия Барнетт ворвался в кабинет Пелоси
Во время штурма Капитолия Барнетт ворвался в кабинет Пелоси
Фото: @SeanKay1990 / Twitter

Суд в США признал виновным еще одного участника штурма Капитолия – Ричарда Барнетта, который ворвался в кабинет тогда спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и закинул ноги на ее стол. Об этом 23 января сообщил телеканал CNN.

Его признали виновным по всем восьми пунктам обвинения. В частности, мужчину обвинили в препятствии официальным процедурам, проникновении и пребывании в здании или на территории с ограниченным доступом со смертоносным оружием, а также в воровстве государственного имущества.

Адвокат мужчины пообещал, что подаст апелляцию, сообщил телеканал BBC. Сам приговор будет оглашен 3 мая. До этого момента суд разрешил Барнетту оставаться на свободе. Поскольку мужчину признали виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

После оглашения вердикта Барнетт заявил, что не добился справедливого судебного разбирательства, так как присяжные не состояли из его "коллег", отметил BBC. Его адвокат добавил, что Вашингтон, где проходил суд, состоит в основном из "избирателей Байдена".

Объясняя свое поведение, Барнетт сказал, что не участвовал в штурме Капитолия, а его "затолкали" туда во время беспорядков, а будучи внутри, он решил найти и воспользоваться туалетом.

Как отметил BBC, суд над Барнеттом – одно из самых громких дел о штурме Капитолия.

Контекст:

45-й президент США Дональд Трамп 6 января 2021 года на митинге перед Белым домом призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов демократа Джо Байдена. Протестующие отправились к зданию Конгресса США и штурмом взяли его.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

23 декабря спецкомитет Палаты представителей США завершил 18-месячное расследование о штурме Капитолия и опубликовал 814-страничный доклад. В нем говорится, что бывший президент США Дональд Трамп участвовал в заговоре с целью отмены результатов выборов президента США и не предпринял никаких действий, чтобы помешать своим сторонникам атаковать Капитолий. "Главной причиной [инцидента] 6 января был один человек, бывший президент Дональд Трамп, за которым последовали многие другие. Ни одно из событий 6 января не произошло бы без него", – говорится в отчете.

По информации BBC, в деле о штурме Капитолия более 940 человек были обвинены в федеральных преступлениях, связанных с взломом, и почти 500 человек на данный момент признали себя виновными.

Теги: США, штурм, беспорядки, обвинение, Нэнси Пелоси, присяжные, капитолий
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Снайпер Эмеральд рассказала, как переносит вторую беременность
Снайпер Эмеральд рассказала, как переносит вторую беременность
Галина ГРИШИНА
  EL Кравчук посвятил новую композицию украинкам, которые защищают тылы. Видео
  EL Кравчук посвятил новую композицию украинкам, которые защищают тылы. Видео
Галина ГРИШИНА
Салем показал побратима, который прикрыл его на фронте
Салем показал побратима, который прикрыл его на фронте
Галина ГРИШИНА
Жена Шурова сделала заявление о своем браке на фоне новостей о расставании украинских знаменитостей
Жена Шурова сделала заявление о своем браке на фоне новостей о расставании украинских знаменитостей
"Что-то интересное", "Не могу отвести глаз". Loboda снялась в облегающем платье
"Что-то интересное", "Не могу отвести глаз". Loboda снялась в облегающем платье
Цимбалюк показал, как развлекается со своей девушкой на диване
Цимбалюк показал, как развлекается со своей девушкой на диване
"Кто-то продолжает оставлять цветы у двери". Никитюк сделала селфи с тюльпанами
"Кто-то продолжает оставлять цветы у двери". Никитюк сделала селфи с тюльпанами
"Без мужчины я не буду никогда". Вторая экс-жена Остапчука сделала заявление
"Без мужчины я не буду никогда". Вторая экс-жена Остапчука сделала заявление
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой
"И снова в трусах", "Настоящая". В сети обсуждают новые фото Квитковой
Экс-невестка Ющенко показала его 12-летнюю внучку. Фото
Экс-невестка Ющенко показала его 12-летнюю внучку. Фото
"Самая горячая 53-летняя женщина на планете". Лопес снялась в купальнике с широкими прозрачными вставками
"Самая горячая 53-летняя женщина на планете". Лопес снялась в купальнике с широкими прозрачными вставками
"Аватар: Путь воды" собрал в прокате более $2 млрд и попал в топ-6 самых кассовых фильмов в истории кинематографа
"Аватар: Путь воды" собрал в прокате более $2 млрд и попал в топ-6 самых кассовых фильмов в истории кинематографа
Ефросинина о муже: Война сильно отразилась на наших отношениях. Я пытаюсь в Киеве проводить больше времени, потому что все зависит от меня
Ефросинина о муже: Война сильно отразилась на наших отношениях. Я пытаюсь в Киеве проводить больше времени, потому что все зависит от меня
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны"
"В каждой жопе затычка". Квиткова после расставания с мужем отреагировала на пост "одной медиаперсоны"
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ
На Берлинале покажут документальный фильм Пенна о войне в Украине
На Берлинале покажут документальный фильм Пенна о войне в Украине
 
 
 
 
Больше материалов
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Ани Лорак, которая живет и работает в РФ, объявила о проведении концерта в поддержку "людей, которые нуждаются" (148060)
2
Сопонару показала себя без одежды и белья (122411)
3
"Это реально смешно", "Провокационный вопрос". В сети обсуждают видео с участием Киркорова, которое показал Гордон (48354)
4
35-летний Добрынин публично отреагировал на заявление 24-летней Квитковой о причинах их расставания (36239)
5
Буданов – Гослинг, Подоляк – Круз, Зеленская – Сейфрид. В сети устроили кастинг знаменитостей на роли украинских политиков (30702)
6
Никитюк показала, как выглядит в бюстгальтере и лосинах (30531)
7
"Пост для Даши и Никиты". Ведущий "Холостяка" Решетник после расставания Квитковой с Добрыниным посоветовал парам не выставлять все напоказ (29660)
8
Квиткова заявила о расставании с Добрыниним и назвала причину (24220)
 
 
 
 