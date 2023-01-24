В США признали виновным еще одного участника штурма Капитолия. Он сидел в кабинете Пелоси с ногами на столе

Его признали виновным по всем восьми пунктам обвинения. В частности, мужчину обвинили в препятствии официальным процедурам, проникновении и пребывании в здании или на территории с ограниченным доступом со смертоносным оружием, а также в воровстве государственного имущества.

Адвокат мужчины пообещал, что подаст апелляцию, сообщил телеканал BBC. Сам приговор будет оглашен 3 мая. До этого момента суд разрешил Барнетту оставаться на свободе. Поскольку мужчину признали виновным, ему грозит до 20 лет тюрьмы.

После оглашения вердикта Барнетт заявил, что не добился справедливого судебного разбирательства, так как присяжные не состояли из его "коллег", отметил BBC. Его адвокат добавил, что Вашингтон, где проходил суд, состоит в основном из "избирателей Байдена".

Объясняя свое поведение, Барнетт сказал, что не участвовал в штурме Капитолия, а его "затолкали" туда во время беспорядков, а будучи внутри, он решил найти и воспользоваться туалетом.

Как отметил BBC, суд над Барнеттом – одно из самых громких дел о штурме Капитолия.