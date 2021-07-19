ГОРДОН
 
 
МИР

Суд в Токио отправил в тюрьму двух американцев, которые помогли сбежать из Японии экс-главе Nissan

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Тейлоры признали свою вину и извинились
Тейлоры признали свою вину и извинились
Фото: ЕРА (архив)

19 июля окружной суд Токио приговорил к тюремному сроку двух американцев, которые в конце 2019 года помогли сбежать из Японии обвиняемому в финансовых манипуляциях бывшему президенту Nissan Карлосу Гону. Об этом сообщает Kyodo News.

28-летнего Питера Тейлора отправили в тюрьму на один год и восемь месяцев, а его 60-летнего отца, бывшего американского спецназовца Майкла Тейлора – на два года.

Максимальное наказание за помощь в побеге составляет три года.

Родственники признали себя виновными и извинилась за свою роль в побеге Гона, отмечает Kyodo News.

Защита американцев просила условный срок, сторона обвинения – два года и 10 месяцев для Майкла Тейлора и два года и шесть месяцев для Питера Тейлора.

Контекст:

В Японии Гона обвиняют в финансовых махинациях, он находился под подпиской о невыезде. По данным следствия, Гон в течение пяти лет декларировал только половину из полученных им от Nissan почти 10 млрд иен (около $93 млн). Установлен также факт использования Гоном активов компании в личных целях. В ноябре 2018 года совет директоров Nissan проголосовал за увольнение Гона с должности.

В конце 2019 года он сбежал в Ливан. По данным следствия, в декабре Питер Тейлор прилетел в Токио и встретился с Гоном в отеле Grand Hyatt. В это же время Майкл Тейлор и еще один фигурант дела, Жорж-Антуан ­Зайек, прилетели в Осаку на частном самолете. У них были с собой два больших черных ящика. 29 декабря, по мнению правоохранителей, Гон покинул Японию в одном из ящиков. Его переносили Майкл Тейлор и Зайек. Багаж в аэропорту без досмотра загрузили в частный самолет, который вылетел в Турцию. Как сказано в судебных материалах, ящики выглядели как футляры для музыкальных инструментов.

Два дня спустя, 31 декабря, Гон публично объявил, что он находится в Ливане (в этой стране он вырос).

Питера и Майкла Тейлоров арестовали в мае 2020 года в американском штате Массачусетс по требованию Японии.

В июле американская прокуратура обнародовала доказательства причастности Тейлоров к побегу Гона. В частности, были продемонстрированы документы о двух банковских переводах, сделанных в октябре 2019 года. Сумма первого – $540 тыс., второго – $322 тыс. Деньги были перечислены с банковского счета Гона в Париже компании Promote Fox LLC, которой на тот момент управляли Питер Тейлор и его брат.

Теги: Ливан, Япония, прокуратура, тюрьма, самолет, Токио, побег, приговор, обвинение, Nissan, Карлос Гон, суд
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
Мать Наташи Королевой показала свою старшую дочь – популярную в 90-е годы певицу Русю
Кристен Стюарт зарегистрировала брак со своей возлюбленной, сценаристкой Дилан Мейер – СМИ
Кристен Стюарт зарегистрировала брак со своей возлюбленной, сценаристкой Дилан Мейер – СМИ
"Если бы увидели своих любимых блогеров без фильтров, вы бы ох...ели!" Покрещук призвала смотреть только на нее
"Если бы увидели своих любимых блогеров без фильтров, вы бы ох...ели!" Покрещук призвала смотреть только на нее
"Горжусь собой". Каминская рассказала, как отпраздновала в Турции свой день рождения
"Горжусь собой". Каминская рассказала, как отпраздновала в Турции свой день рождения
"Чем быстрее вакцинируемся, тем быстрее эта зараза свалит на х...р!" Полякова возмутилась критике в свой адрес
"Чем быстрее вакцинируемся, тем быстрее эта зараза свалит на х...р!" Полякова возмутилась критике в свой адрес
Свиридова засветила грудь в бирюзовом лифе
Свиридова засветила грудь в бирюзовом лифе
Цикорий: польза и вред
Цикорий: польза и вред
"Райское наслаждение". Евгений Кот обнародовал в сети постельное видео, погладив жену по бедру
"Райское наслаждение". Евгений Кот обнародовал в сети постельное видео, погладив жену по бедру
19 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
19 июля: какой сегодня праздник, у кого день рождения и именины, приметы этого дня
"Когда у тебя такое тело, любое бикини выглядит великолепно". "Горячая" Херли засветила сексуальные формы
"Когда у тебя такое тело, любое бикини выглядит великолепно". "Горячая" Херли засветила сексуальные формы
"Прекрасна без мейка", "Шикарно выглядит". Никитюк показала лицо без макияжа
"Прекрасна без мейка", "Шикарно выглядит". Никитюк показала лицо без макияжа
Дочь Заворотнюк заявила, что во время отдыха в Крыму заразилась коронавирусом
Дочь Заворотнюк заявила, что во время отдыха в Крыму заразилась коронавирусом
"Вот это шары". Дочь Сумской показала грудь
"Вот это шары". Дочь Сумской показала грудь
"Такие счастливые, аж бесите". Джанабаева с мужем искупалась в озере во время грозы
"Такие счастливые, аж бесите". Джанабаева с мужем искупалась в озере во время грозы
"Золотое правило хрустящего огурца". Эксперт дал рецепт быстрого приготовления малосольных огурцов
"Золотое правило хрустящего огурца". Эксперт дал рецепт быстрого приготовления малосольных огурцов
Дмитрий Коляденко засветил яркий маникюр
Дмитрий Коляденко засветил яркий маникюр
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
Оладьи из кабачков. Классические рецепты
Оладьи из кабачков. Классические рецепты
Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность
Ребрик в бикини устроила откровенные танцы с мужем в бассейне и засветила промежность
Эллерт отреагировал на слова Мишиной о расставании
Эллерт отреагировал на слова Мишиной о расставании
"Красотуля!" Беременная Осадчая снялась в полный рост в купальнике. Фото
"Красотуля!" Беременная Осадчая снялась в полный рост в купальнике. Фото
"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото
"Сводишь с ума", "Бомбезная". Тина Кароль широко расставила ноги для фото
"Мы больше не пара, это мое окончательное решение". Мишина и Эллерт расстались?
"Мы больше не пара, это мое окончательное решение". Мишина и Эллерт расстались?
"Зачем мне совесть, я – певица". Кондратюк резко отреагировал на возможные концерты Ани Лорак в Украине
"Зачем мне совесть, я – певица". Кондратюк резко отреагировал на возможные концерты Ани Лорак в Украине
"Хлебобулочные ляжки", "Трусы под трусами?". Jerry Heil засветила ягодицы в летнем наряде
"Хлебобулочные ляжки", "Трусы под трусами?". Jerry Heil засветила ягодицы в летнем наряде
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2021. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS