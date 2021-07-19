Суд в Токио отправил в тюрьму двух американцев, которые помогли сбежать из Японии экс-главе Nissan

28-летнего Питера Тейлора отправили в тюрьму на один год и восемь месяцев, а его 60-летнего отца, бывшего американского спецназовца Майкла Тейлора – на два года.

Максимальное наказание за помощь в побеге составляет три года.

Родственники признали себя виновными и извинилась за свою роль в побеге Гона, отмечает Kyodo News.

Защита американцев просила условный срок, сторона обвинения – два года и 10 месяцев для Майкла Тейлора и два года и шесть месяцев для Питера Тейлора.