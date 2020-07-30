Telegram подал антимонопольную жалобу на магазин приложений App Store

Мессенджер Telegram пытается обжаловать комиссию в 30%, которую Apple взимает с каждой транзакции и оформленной через App Store подписки.

Сборы Apple App Store по всему миру приносят компании более $1 млрд в месяц Фото: depositphotos.com

Telegram подал антимонопольную жалобу комиссару Евросоза по вопросам конкуренции Маргрет Вестагер на магазин приложений App Store. Об этом сообщает Financial Times.

Мессенджер пожаловался на 30-процентную комиссию, которую Apple берет с каждой транзакции и оформленной через App Store подписки. Telegram просит ЕС заставить компанию позволить пользователям устанавливать приложения в обход своего магазина.

По информации издания, в июне Вестагер объявила о двух антимонопольных расследованиях в отношении Apple, одно из них касалось App Store.

По оценкам Financial Times, сборы Apple App Store по всему миру приносят компании более $1 млрд в месяц.

Создатель Telegram Павел Дуров 28 июля в своем канале разместил информацию о причинах, по которым 30-процентный налог должен волновать владельцев iPhone.

"30-процентная комиссия Apple увеличивает для вас стоимость всех приложений и цифровых покупок. Она идет сверх того, что вы платите разработчикам за любой сервис или игру. Вы продолжаете платить уже после того, как заплатили", – сказано в посте.

По его словам, часть содержимого приложений для iPhone недоступна пользователям, потому что Apple цензурирует приложения.

Среди негативных моментов Дуров отметил большое количество рекламы и снижение конфиденциальности.

Telegram – бесплатный мессенджер. Он был разработан основателем социальной сети "ВКонтакте" россиянином Павлом Дуровым. Первый клиент Telegram для устройств на платформе iOS был представлен 14 августа 2013 года. Количество активных пользователей сервиса на апрель 2020 года составляло более 400 млн человек.