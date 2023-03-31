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The Wall Street Journal призвала выслать посла РФ и всех российских журналистов из США

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В издании считают, что арест их журналиста свидетельствует о снижении способности США сдерживать нападки РФ на американских граждан
В издании считают, что арест их журналиста свидетельствует о снижении способности США сдерживать нападки РФ на американских граждан
Фото: depositphotos.com

Американская газета The Wall Street Journal 30 марта опубликовала редакционную статью, посвященную задержанию своего репортера Эвана Гершковича в Екатеринбурге. В ней журналисты призвали к выдворению российских журналистов из США.

В издании считают, что арест их журналиста свидетельствует о снижении способности США сдерживать нападки РФ на американских граждан. 

Также, по мнению журналистов, арест Гершковича "обостряет привычку Кремля брать в заложники американцев и является еще одним свидетельством того, что Россия отделяется от сообщества цивилизованных наций".

В связи с этим, по словам редакции, администрации президента США Джо Байдена придется рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации.

"Выдворение посла России в США, а также всех российских журналистов, работающих здесь, было бы ожидаемым минимумом. Первая обязанность правительства США состоит в том, чтобы защищать своих граждан, и слишком многие правительства теперь считают, что они могут безнаказанно арестовывать и сажать в тюрьму американцев", – говорится в статье.

Контекст:

Гершковичу 31 год. Согласно его биографии на сайте газеты, журналист занимается вопросами России, Украины и бывшего Советского Союза. Ранее он работал в AFP, The Moscow Times и The New York Times.

О задержании журналиста в Екатеринбурге ФСБ РФ сообщила 30 марта, он подозревается в шпионаже. Спецслужба утверждает, что американца задержали "при попытке получения секретных сведений". 

В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича.

Российский журналист Дмитрий Колезев написал в Telegram, что Гершкович ездил в Екатеринбург писать об отношении к войне и о вербовке местных жителей в ЧВК "Вагнер". Источник среди западных журналистов, работающих в Москве, рассказал "Медузе", что помимо посещения Екатеринбурга Гершкович ездил в Нижний Тагил. Там находится оборонное предприятие "Уралвагонзавод".

Редакция американской The Wall Street Journal "категорически отрицает" обвинения в шпионаже в адрес Гершковича.

В международной организации "Репортеры без границ" заявили, что "встревожены" задержанием автора The Wall Street Journal. Там считают арест "ответной мерой" на работу Гершковича по расследованию деятельности ЧВК "Вагнер".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Россия, США, Джо Байден, арест, журналисты, спецслужбы, задержание, The Wall Street Journal
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