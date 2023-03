The Wall Street Journal призвала выслать посла РФ и всех российских журналистов из США

В издании считают, что арест их журналиста свидетельствует о снижении способности США сдерживать нападки РФ на американских граждан.

Также, по мнению журналистов, арест Гершковича "обостряет привычку Кремля брать в заложники американцев и является еще одним свидетельством того, что Россия отделяется от сообщества цивилизованных наций".

В связи с этим, по словам редакции, администрации президента США Джо Байдена придется рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации.

"Выдворение посла России в США, а также всех российских журналистов, работающих здесь, было бы ожидаемым минимумом. Первая обязанность правительства США состоит в том, чтобы защищать своих граждан, и слишком многие правительства теперь считают, что они могут безнаказанно арестовывать и сажать в тюрьму американцев", – говорится в статье.

Контекст:

Гершковичу 31 год. Согласно его биографии на сайте газеты, журналист занимается вопросами России, Украины и бывшего Советского Союза. Ранее он работал в AFP, The Moscow Times и The New York Times.

О задержании журналиста в Екатеринбурге ФСБ РФ сообщила 30 марта, он подозревается в шпионаже. Спецслужба утверждает, что американца задержали "при попытке получения секретных сведений".

В тот же день Лефортовский суд Москвы арестовал Гершковича.

Российский журналист Дмитрий Колезев написал в Telegram, что Гершкович ездил в Екатеринбург писать об отношении к войне и о вербовке местных жителей в ЧВК "Вагнер". Источник среди западных журналистов, работающих в Москве, рассказал "Медузе", что помимо посещения Екатеринбурга Гершкович ездил в Нижний Тагил. Там находится оборонное предприятие "Уралвагонзавод".

Редакция американской The Wall Street Journal "категорически отрицает" обвинения в шпионаже в адрес Гершковича.

В международной организации "Репортеры без границ" заявили, что "встревожены" задержанием автора The Wall Street Journal. Там считают арест "ответной мерой" на работу Гершковича по расследованию деятельности ЧВК "Вагнер".