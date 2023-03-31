The Wall Street Journal призвала выслать посла РФ и всех российских журналистов из США

В издании считают, что арест их журналиста свидетельствует о снижении способности США сдерживать нападки РФ на американских граждан Фото: depositphotos.com

В издании считают, что арест их журналиста свидетельствует о снижении способности США сдерживать нападки РФ на американских граждан.

Также, по мнению журналистов, арест Гершковича "обостряет привычку Кремля брать в заложники американцев и является еще одним свидетельством того, что Россия отделяется от сообщества цивилизованных наций".

В связи с этим, по словам редакции, администрации президента США Джо Байдена придется рассмотреть возможность дипломатической и политической эскалации.

"Выдворение посла России в США, а также всех российских журналистов, работающих здесь, было бы ожидаемым минимумом. Первая обязанность правительства США состоит в том, чтобы защищать своих граждан, и слишком многие правительства теперь считают, что они могут безнаказанно арестовывать и сажать в тюрьму американцев", – говорится в статье.