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Трамп: Мне бы хотелось, чтобы Россия и Украина поладили

По словам американского президента Дональда Трампа, хорошие отношения Украины и России – это "здорово" для всего мира.

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Об Украине и России Трампа спросили на пресс-конференции
Об Украине и России Трампа спросили на пресс-конференции
Фото: ЕРА

Президент США Дональд Трамп заявил 23 февраля на пресс-конференции, что ему хотелось бы, чтобы Украина и Россия поладили. Главу Белого дома цитирует сайт президентского пула.

У него спросили об Украине и России.

"Мне бы хотелось, чтобы они были вместе. Если бы они были вместе в том смысле, что они ладили бы друг с другом, это было бы здорово для всего мира", – ответил Трамп.

Отношения России и Украины испортились после начала российской агрессии в 2014 году, когда был аннексирован полуостров Крым и началась война на востоке Украины. В связи с агрессией по отношению к Украине международное сообщество, в том числе США, ввели санкции против РФ.

Теги: Россия, США, Украина, Дональд Трамп, пресс-конференция
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