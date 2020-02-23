Трамп: Мне бы хотелось, чтобы Россия и Украина поладили

По словам американского президента Дональда Трампа, хорошие отношения Украины и России – это "здорово" для всего мира.

Президент США Дональд Трамп заявил 23 февраля на пресс-конференции, что ему хотелось бы, чтобы Украина и Россия поладили. Главу Белого дома цитирует сайт президентского пула.

У него спросили об Украине и России.

"Мне бы хотелось, чтобы они были вместе. Если бы они были вместе в том смысле, что они ладили бы друг с другом, это было бы здорово для всего мира", – ответил Трамп.

Отношения России и Украины испортились после начала российской агрессии в 2014 году, когда был аннексирован полуостров Крым и началась война на востоке Украины. В связи с агрессией по отношению к Украине международное сообщество, в том числе США, ввели санкции против РФ.