Трамп впервые пообщался со СМИ после ухода из Белого дома

Экс-президент США Дональд Трамп нарушил молчание после почти месячного молчания. Его президентский срок закончился 20 января.

13 февраля Сенат проголосовал за оправдание Трампа по его второму делу об импичменте Фото: EPA

45-й президент США Дональд Трамп 17 февраля впервые пообщался со СМИ после завершения его президентских полномочий. Об этом сообщает The Hill.

Трамп позвонил на канал Fox News, чтобы выразить соболезнования в связи со смертью радиоведущего Раша Лимбо.

"Вокруг него так много легенд, но он сам – легенда", – сказал экс-президент.

По информации издания, Лимбо был одним из первых сторонников Трампа на праймериз Республиканской партии в 2016 году.

Это первое появление Трампа в СМИ после почти месячного молчания, его президентский срок завершился 20 января.

Трампу грозил импичмент из-за событий 6 января, когда он призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где в тот момент должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. В итоге протестующие взяли здание Конгресса штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

Трамп стал третьим лидером в истории США, в отношении которого была запущена процедура импичмента, и единственным, которому Палата представителей объявила импичмент дважды. До него разбирательство велось в отношении Эндрю Джонсона и Билла Клинтона.

13 февраля Сенат проголосовал за оправдание Трампа по его второму делу об импичменте.