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Против Трампа и Джулиани подали иск о подстрекательстве к штурму Капитолия

Против 45-го президента США Дональда Трампа и его юриста Рудольфа Джулиани подали иски, в которых их обвинили в сговоре с праворадикальными организациями Oath Keepers и Proud Boys для штурма Капитолия и как результат остановки подсчета голосов на выборах.

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Сторонники Трампа штурмовали Капитолий 6 января
Сторонники Трампа штурмовали Капитолий 6 января
Фото: EPA

Член Палаты представителей США Бенни Томпсон подал иск против бывшего американского президента Дональда Трампа и его адвоката Руди Джулиани, обвинив их в сговоре с двумя экстремистскими группировками с целью заблокировать подсчет президентских голосов путем штурма Капитолия США, сообщил канал NBC News 16 февраля.

Иск был подан совместно с Национальной ассоциацией содействия прогрессу цветного населения (NAACP).

В иске утверждалось, что атака была "предполагаемой и предсказуемой кульминацией тщательно скоординированной кампании по вмешательству в судебный процесс, необходимый для подтверждения подсчета голосов, поданных в Коллегию выборщиков".

Томпсон и NAACP заявили, что Трамп, Джулиани, а также праворадикальные организации Oath Keepers и Proud Boys, разделяют общую цель "прибегнуть к запугиванию, преследованию и угрозам", чтобы остановить подсчет голосов. В иске говорится, что штурм был "прямым, преднамеренным и предсказуемым результатом" заговора.

Также в жалобе утверждается, что неоднократными заявлениями об украденных выборах Трамп и Джулиани мобилизовали сторонников и поддержали вооруженных протестующих, отвергая призывы остудить риторику. На митинге 6 января у Белого дома эти двое "начали разжигать гнев толпы и призывать их принять меры по насильственному захвату контроля над процессом подсчета и утверждения бюллетеней Коллегии выборщиков", утверждают авторы иска.

Истец предлагает вынести решение о том, что действия Трампа и Джулиани нарушили федеральный закон, и требует неуказанного денежного возмещения ущерба.

Как отмечает телеканал, бывшие президенты США имеют иммунитет от судебных исков за их официальные действия во время пребывания в должности, но не от исков за действия, которые не входили в их обязанности.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов президента США Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции. Более чем 200 участникам штурма предъявили обвинения, отмечает Reuters.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти".

13 февраля за импичмент Трампа проголосовали 57 членов Сената при необходимых 67, он был оправдан.

Теги: США, Конгресс США, Дональд Трамп, Рудольф Джулиани, Палата представителей, выборы президента США 2020
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