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Главы Facebook и Twitter могут дать показания по делу о штурме Капитолия

В марте Палата представителей США может пригласить на слушания руководителей компаний Facebook и Twitter Марка Цукерберга и Джека Дорси в рамках обсуждения штурма Капитолия.

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6 января сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий
6 января сторонники Трампа взяли штурмом Капитолий
Фото: EPA

Руководители компаний Facebook и Twitter Марк Цукерберг и Джек Дорси могут дать показания перед законодателями Палаты представителей США о событиях в Вашингтоне 6 января. Об этом сообщает издание Politico, ссылаясь на источники.

Точная дата заседания еще не назначена, но, по словам источников, оно может произойти уже в марте.

Politico напоминает, что член Палаты представителей Фрэнк Паллоне в прошлом месяце объявил о планах выяснить, какую роль эти платформы сыграли в штурме Капитолия сторонниками бывшего президента Дональда Трампа.

По данным издания, обсуждался вопрос о том, чтобы вместе с Цукербергом давали показания глава юридического отдела Twitter Виджая Гадде и генеральный директор YouTube Сьюзан Войчицки, причем Гадде потенциально может появиться вместо Дорси.

6 января Трамп призвал своих сторонников идти к зданию Конгресса, где в тот момент должны были объявить победителем выборов Джо Байдена. В итоге протестующие взяли здание Конгресса штурмомВ результате беспорядков погибли пять человек, среди них и офицер полиции Капитолия, а в Вашингтоне из-за этого объявили чрезвычайное положение.

После этого Палата представителей – нижняя палата Конгресса США – на заседании 13 января проголосовала за импичмент Трампу. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам.

Резолюцию не успели передать в Сенат до 19 января, когда прошло последнее заседание верхней палаты Конгресса перед инаугурацией Байдена. 9 февраля Сенат США поддержал конституционность импичмента Трампа.

С 20 января Трамп уже не является президентом США. Однако если он будет признан виновным, Сенат сможет провести еще одно голосование и забрать у него право занимать любую федеральную должность, то есть запретить снова баллотироваться в президенты. Кроме того, в случае признания виновным у Трампа отберут президентские льготы.

Теги: США, Facebook, Twitter, Марк Цукерберг, Конгресс США, Джек Дорси
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