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В Вашингтоне возле Капитолия задержали вооруженного мужчину

Задержанный сообщил, что его беспокоит честность выборов и он "собирался остановить воровство". У мужчины был список сенаторов и членов Палаты представителей.

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Полиция Капитолия сообщила, что мужчине предъявили обвинение в незаконном владении огнестрельным оружием
Полиция Капитолия сообщила, что мужчине предъявили обвинение в незаконном владении огнестрельным оружием
Фото: EPA

Полиция Капитолия 27 января задержала мужчину из Западной Вирджинии недалеко от здания Конгресса США, вооруженного пистолетом Sig Sauer калибра 9 мм и 20 патронами. Об этом сообщает CNN.

По информации телеканала, задержанного идентифицировали, это 71-летний Деннис Уэстовер. Он заявил, что его беспокоит честность выборов и что он хотел "остановить воровство". У мужчины был список сенаторов и членов Палаты представителей.

Полиция Капитолия сообщила, что мужчине предъявили обвинение в хранении незарегистрированных боеприпасов и незаконном владении огнестрельным оружием.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, тогдашний президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов президента США Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полициибыли задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

Беспорядки в Капитолии стали причиной объявления Трампу импичмента Палатой представителей. Авторы резолюции выдвинули ему одно обвинение – в подстрекательстве к массовым беспорядкам. Они считают, что Трамп предал доверие на посту президента и 6 января, когда протестующие взяли штурмом здание Конгресса США, "подверг серьезной опасности правительственные институты США, поставил под угрозу целостность демократической системы и препятствовал мирной передаче власти". Теперь импичмент должен рассмотреть Сенат, хотя Трамп с 20 января не является президентом страны.

Теги: США, оружие, выборы, Джо Байден, Конгресс США, Вашингтон, Белый дом, боеприпасы, Дональд Трамп, обвинение, сенатор
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