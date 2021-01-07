Мэры ряда городов Украины отказались вводить локдаун, сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Главное за день

Сторонники Трампа против Капитолия

Выступая на митинге в Вашингтоне, президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на президентских выборах, и призвал их идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.

Протестующие отправились к зданию Конгресса США и взяли его штурмом. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В связи со штурмом заседание двух палат Конгресса США было прервано, конгрессменов вывели из Капитолия. CNN утверждает, что конгрессмены успели утвердить только 12 голосов выборщиков из 538.

Во время штурма пострадали протестующие и правоохранители, СМИ сообщают об огнестрельном ранении у женщины, ее госпитализировали в критическом состоянии. Позже полиция подтвердила ее смерть в больнице.

В Капитолии обнаружили и обезвредили два самодельных взрывных устройства.

Позже стало известно, что Капитолий очистили от сторонников Трампа, 13 митинговавших задержали.

Мэры против локдауна

Мэр Черкасс Дмитрий Бондаренко отказался вводить в городе локдаун, который украинские власти объявили с 8 января по 25-е. По его словам, новые ограничения несвоевременны, потому что заболеваемость идет на спад.

Об отказе вводить локдаун заявил также мэр Тернополя Сергей Надал. Он подчеркнул, что в городе уменьшается количество больных коронавирусом.

По состоянию на утро 6 января в Украине подтвердили 1 090 496 случаев коронавируса, 19 357 человек умерли, 761 898 – выздоровели. За сутки госпитализировали 2978 человек.

Вакцинация против коронавируса

Вакцинация от коронавируса началась в более чем 30 странах, сообщила Всемирная организация здравоохранения. В частности, российскую вакцину используют в пяти странах с РФ включительно.

Всего в мире зарегистрировано более 86 млн случаев COVID-19.

Бродский против Шмыгаля и Радуцкого

Бизнесмен Михаил Бродский в своей колонке на "Обозревателе" заявил, что ряд нардепов и представителей правительства Украины тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. По его информации, в частности, прививку сделали премьер-министру Денису Шмыгалю и председателю комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, нардепу от "Слуги народа" Михаилу Радуцкому. За прививки якобы платили по €2,5 тыс.

Комментируя заявление Бродского, Шмыгаль сказал, что будет вакцинироваться за свой счет "во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники".

Информацию о нелегальной вакцинации от коронавируса, озвученную Бродским, Радуцкий назвал "бредом".

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины проверить озвученную Бродским информацию.

Денисова против медреформы

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась в Конституционный Суд Украины с просьбой признать неконституционными ряд положений медицинской реформы. Она считает, что реформа создала дополнительные трудности для эффективной борьбы с пандемией коронавируса.

НАБУ против Вовка

Высший антикоррупционный суд Украины отказался продлевать срок расследования дела о создании преступной организации и захвате власти, в котором фигурирует председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины ходатайствовали о продлении этого срока еще на два месяца.