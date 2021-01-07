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Мэры ряда городов Украины отказались вводить локдаун, сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор основных событий в Украине и мире 6 января.

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Мэры ряда городов Украины отказались вводить локдаун, сторонники Трампа штурмовали Капитолий. Главное за день / ГОРДОН

Сторонники Трампа против Капитолия

Выступая на митинге в Вашингтоне, президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на президентских выборах, и призвал их идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов Джо Байдена.

Протестующие отправились к зданию Конгресса США и взяли его штурмом. Трамп обещал пойти за ними, но сам уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В связи со штурмом заседание двух палат Конгресса США было прервано, конгрессменов вывели из КапитолияCNN утверждает, что конгрессмены успели утвердить только 12 голосов выборщиков из 538.

Во время штурма пострадали протестующие и правоохранители, СМИ сообщают об огнестрельном ранении у женщины, ее госпитализировали в критическом состоянии. Позже полиция подтвердила ее смерть в больнице.

В Капитолии обнаружили и обезвредили два самодельных взрывных устройства.

Позже стало известно, что Капитолий очистили от сторонников Трампа, 13 митинговавших задержали.

Мэры против локдауна

Мэр Черкасс Дмитрий Бондаренко отказался вводить в городе локдаун, который украинские власти объявили с 8 января по 25-е. По его словам, новые ограничения несвоевременны, потому что заболеваемость идет на спад.

Об отказе вводить локдаун заявил также мэр Тернополя Сергей Надал. Он подчеркнул, что в городе уменьшается количество больных коронавирусом.

По состоянию на утро 6 января в Украине подтвердили 1 090 496 случаев коронавируса, 19 357 человек умерли, 761 898 – выздоровели. За сутки госпитализировали 2978 человек.

Вакцинация против коронавируса

Вакцинация от коронавируса началась в более чем 30 странах, сообщила Всемирная организация здравоохранения. В частности, российскую вакцину используют в пяти странах с РФ включительно.

Всего в мире зарегистрировано более 86 млн случаев COVID-19.

Бродский против Шмыгаля и Радуцкого

Бизнесмен Михаил Бродский в своей колонке на "Обозревателе" заявил, что ряд нардепов и представителей правительства Украины тайно вакцинировались против COVID-19 нелегально ввезенной в Украину из Израиля вакциной Pfizer. По его информации, в частности, прививку сделали премьер-министру Денису Шмыгалю и председателю комитета Верховной Рады по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медстрахования, нардепу от "Слуги народа" Михаилу Радуцкому. За прививки якобы платили по €2,5 тыс.

Комментируя заявление Бродского, Шмыгаль сказал, что будет вакцинироваться за свой счет "во вторую или третью очередь, когда официально зарегистрированная вакцина поступит в клиники".

Информацию о нелегальной вакцинации от коронавируса, озвученную Бродским, Радуцкий назвал "бредом".

Президент Владимир Зеленский поручил Службе безопасности Украины проверить озвученную Бродским информацию.

Денисова против медреформы

Украинский омбудсмен Людмила Денисова обратилась в Конституционный Суд Украины с просьбой признать неконституционными ряд положений медицинской реформы. Она считает, что реформа создала дополнительные трудности для эффективной борьбы с пандемией коронавируса.

НАБУ против Вовка

Высший антикоррупционный суд Украины отказался продлевать срок расследования дела о создании преступной организации и захвате власти, в котором фигурирует председатель Окружного админсуда Киева Павел Вовк. Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины ходатайствовали о продлении этого срока еще на два месяца.

Теги: США, протесты, Конституционный Суд, Людмила Денисова, штурм, Конгресс США, Вашингтон, вакцинация, Михаил Бродский, Дональд Трамп, НАБУ, Павел Вовк, Дмитрий Бондаренко, суд, коронавирус
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