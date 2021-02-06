Исследователь фонда Маршалла: Ситуация с украденным из Капитолия ноутбуком – это очередная история в ряду странных событий

18 января в США задержали женщину, которая, вероятно, украла ноутбук из офиса спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и хотела продать его России. Ситуация с ноутбуком иллюстрирует способ мышления ряда людей, которые штурмовали Капитолий, – они были уверены в своей безнаказанности, считает исследователь Немецкого фонда Маршалла Джош Рудольф.

Рудольф: Я склоняюсь к мысли, что данное происшествие отлично иллюстрирует способ мышления многих людей, которые принимали участие в этих беспорядках и думали, что все обойдется Скриншот: Телеканал ДОМ / YouTube

Протестующие, которые 6 января взяли штурмом Капитолий в США, были уверены, что все противозаконные действия "сойдут им с рук". Такое мнение в эфире канала "Дом" 4 февраля выразил исследователь Немецкого фонда Маршалла Джош Рудольф.

6 января во время штурма Капитолия из офиса Нэнси Пелоси – спикера Палаты представителей (нижняя палата Конгресса США) – украли ноутбук. Райли Уийльямс – женщину, которая взяла ноутбук, – 18 января задержали. Один из участников штурма говорил, что она "намеревалась отправить компьютерное устройство другу из России, который, в свою очередь, планировал продать его Службе внешней разведки России", но попытка провалилась.

Ведущая Татьяна Попова спросила, можно ли считать, что ситуация с ноутбуком – "происки Кремля" или речь идет о "нелепой случайности"

"Это очередная история в ряду странных событий, о которых нам пока не слишком многое известно. Однако я склоняюсь к мысли, что данное происшествие отлично иллюстрирует способ мышления многих людей, которые принимали участие в этих беспорядках и думали, что все обойдется, что их впоследствии никто не арестует, – поэтому и проникли в Капитолий и творили там все эти безобразия, которые им самим казались, наверное, очень смешными, – например, стащить в Капитолии ноутбук и затем продать его в Россию", – ответил Рудольф.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов президента США Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции, были задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

7 января Конгресс США утвердил демократа Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства республиканец Трамп – 232. Байден 20 января вступил в должность 46-го президента США.