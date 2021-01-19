В США задержали женщину, вероятно, укравшую ноутбук из офиса спикера Палаты представителей Пелоси

18 января в США задержали американку Райли Уильямс за участие в штурме Капитолия. Ранее один из участников штурма говорил, что она забрала ноутбук из офиса спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси и хотела продать его России.

Американские правоохранители задержали участницу штурма Капитолия Райли Уильямс. Считается, что она забрала из офиса спикера Палаты представителей Нэнси Пелоси ноутбук, сообщает The Hill.

Уильямс задержали 18 января в Среднем округе Пенсильвании. Ее обвиняют в насильственном проникновении в здание Капитолия и в нарушении общественного порядка.

Расследование в отношении женщины начали на основании показаний мужчины, который в суде заявил, что был в романтических отношениях с ней. Он опознал Уильямс на видео, снятых внутри Капитолия во время штурма.

Кроме того, мужчина сказал, что говорил с друзьями Уильямс, которые показали ему видео, на котором та берет из кабинета Пелоси ноутбук или жесткий диск.

Он заявил, что женщина "намеревалась отправить компьютерное устройство другу из России, который, в свою очередь, планировал продать его Службе внешней разведки России", но попытка провалилась.

О краже ноутбука 8 января сообщил помощник Пелоси Дрю Хэмилл.

6 января на митинге, который состоялся перед Белым домом, президент США Дональд Трамп заявил сторонникам, что никогда не признает поражение на выборах, и призвал идти к зданию Конгресса, где должны были объявить победителем выборов президента США Джо Байдена. Протестующие отправились к Капитолию и взяли его штурмом. Трамп обещал пойти за ними, но уехал в Белый дом и наблюдал за штурмом по телевизору, утверждает CNN.

В результате беспорядков погибли пять человек, среди них офицер полиции, были задержаны 52 человека, в Вашингтоне объявили чрезвычайное положение. ФБР объявило участников штурма в розыск, за информацию о тех, кто установил в здании Конгресса США взрывные устройства, обещало вознаграждение. Нескольких протестующих уже арестовали.

7 января Конгресс США утвердил демократа Байдена победителем президентских выборов. Он получил 306 голосов выборщиков, его предшественник на посту главы государства республиканец Трамп – 232. Инаугурация нового президента США назначена на 20 января.