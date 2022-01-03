ГОРДОН
 
 
МИР

Трампа нужно судить за убийство Сулеймани, в противном случае за смерть генерала отомстят – президент Ирана

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
Рука мести может выйти из рукава нации, заявил Раиси
Рука мести может выйти из рукава нации, заявил Раиси
Фото: EPA

Экс-президент США Дональд Трамп должен предстать перед судом за свою роль в убийстве командира подразделения "Аль-Кудс" Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майора Касема Сулеймани, в противном случае Иран отомстит. Об этом на мероприятии, посвященном второй годовщине гибели Сулеймани, заявил президент Ирана Ибрагим Раиси, сообщает 3 января Al Jazeera.

Во время выступления Раиси назвал Трампа "главным преступником и убийцей" и призвал к "справедливому суду", который осудит Трампа, а также бывшего государственного секретаря США Майка Помпео и других американских чиновников.

В противном случае, заявил президент Ирана, "рука мести выйдет из рукава нации".

Контекст:

Сулеймани и заместитель лидера Народных мобилизационных сил Ирака Абу Махди аль-Мухандис были убиты в Ираке в районе столичного аэропорта в январе 2020 года в результате авиаудара американских ВВС. Трамп заявлял, что Сулеймани готовил атаки на американские объекты на Ближнем Востоке.  

В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль.

Иранские власти выдали ордера на арест для 36 должностных лиц США, включая Трампа, и других стран по подозрению в причастности к убийству Сулеймани.

В сентябре 2020 года издание Politico со ссылкой на двух информированных чиновников сообщило, что Иран планирует убийство американского посла в качестве мести за Сулеймани. Возможной целью иранских спецслужб якобы является посол США в ЮАР Лана Маркс.

В январе 2021 года судья следственного суда Багдада выписал ордер на арест Трампа на основании предварительного расследования убийства Сулеймани и заместителя лидера Народных мобилизационных сил Ирака Абу Махди аль-Мухандиса.

Теги: США, Иран, убийство, Дональд Трамп, суды, Касем Сулеймани, Корпус стражей исламской революции, Ибрагим Раиси, месть
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter

КОММЕНТАРИИ:

 
Запрещены нецензурная лексика, оскорбления, разжигание межнациональной и религиозной розни и призывы к насилию.
 
Осталось символов: 1000
Показать больше комментариев
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Сердючка – на сцене в Дубае, Мадонна – дома в балаклаве, Monatik в США. Как украинские и зарубежные знаменитости встретили Новый год. Фото
Сердючка – на сцене в Дубае, Мадонна – дома в балаклаве, Monatik – в США. Как украинские и зарубежные знаменитости встретили Новый год. Фото G
"Хочу эту цыпочку". Босая Сальма Хайек оголила пышную грудь
"Хочу эту цыпочку". Босая Сальма Хайек оголила пышную грудь
  "Я тебе в рожу плюну". Требовавшая от Собчак "пососаться" с Ургантом блогер Блиновская угрожала ей во время интервью
  "Я тебе в рожу плюну". Требовавшая от Собчак "пососаться" с Ургантом блогер Блиновская угрожала ей во время интервью
"Просто другой мужчина". В сети показали, с кем Алсу встретила Новый год на фоне слухов о разводе с мужем
"Просто другой мужчина". В сети показали, с кем Алсу встретила Новый год на фоне слухов о разводе с мужем
  "Полину схватил за задницу очень статусный человек". Юлия Ауг рассказала, как дочь-актриса отреагировала на домогательства
  "Полину схватил за задницу очень статусный человек". Юлия Ауг рассказала, как дочь-актриса отреагировала на домогательства
"Почему Алла одна?", "Собирается поджигать". В сети обсуждают поведение Пугачевой во время новогодней речи Путина. Видео
"Почему Алла одна?", "Собирается поджигать". В сети обсуждают поведение Пугачевой во время новогодней речи Путина. Видео
"Мороз показала жопу. Теперь Ксения", "Соревнуются". 40-летняя Собчак устроила с 39-летней экс-женой своего мужа "битву голых ягодиц"
"Мороз показала жопу. Теперь Ксения", "Соревнуются". 40-летняя Собчак устроила с 39-летней экс-женой своего мужа "битву голых ягодиц"
"Отмечали наступление 2020 года". В сети показали последнее новогоднее фото Жванецкого
"Отмечали наступление 2020 года". В сети показали последнее новогоднее фото Жванецкого
  "Набухалась и сгорела". Шура заявил, что предупреждал о проблемах с алкоголем у Хлебниковой
  "Набухалась и сгорела". Шура заявил, что предупреждал о проблемах с алкоголем у Хлебниковой
"Я за границу никогда не ездил". 72-летний Поплавский рассказал, какая сумма нужна ему на ежемесячные расходы
"Я за границу никогда не ездил". 72-летний Поплавский рассказал, какая сумма нужна ему на ежемесячные расходы
"Фу, какое неудачное фото". Злата Огневич показала промежность
"Фу, какое неудачное фото". Злата Огневич показала промежность
"Росита непростая". Ляшко рассказал о жене, с которой познакомился в зале игральных автоматов 24 года назад
"Росита непростая". Ляшко рассказал о жене, с которой познакомился в зале игральных автоматов 24 года назад
"Спасибо, Юляш, что сделала моего друга счастливым, родила дочь". Известная певица вместе с вдовой Абдулова посетили его могилу
"Спасибо, Юляш, что сделала моего друга счастливым, родила дочь". Известная певица вместе с вдовой Абдулова посетили его могилу
"Очень дорого". Верка Сердючка с мамой в новогоднюю ночь выступили в отеле Дубая. СМИ озвучили их гонорар
"Очень дорого". Верка Сердючка с мамой в новогоднюю ночь выступили в отеле Дубая. СМИ озвучили их гонорар
"Горячая цыпочка". Рианна снялась без бюстгальтера
"Горячая цыпочка". Рианна снялась без бюстгальтера
"Так сексуально". Дита фон Тиз снялась топлес в трусах, имитирующих голое тело
"Так сексуально". Дита фон Тиз снялась топлес в трусах, имитирующих голое тело
 
 
 
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
"О боже, вау!" 55-летняя Сальма Хайек в купальнике с огромным декольте поздравила всех с Новым годом (101788)
2
"Хоть бы сиськи прикрыла", "Попка – супер". Королева в отражении зеркала засветила пятую точку (85013)
3
72-летняя Пугачева снялась со своими восьмилетними детьми, девятилетней внучкой и 45-летним мужем. Видео (72534)
4
"Вау, какая жопка", "Иисусе", "Волочкова сейчас вены вскроет". Полностью голая и без макияжа Собчак позировала в бане (66726)
5
"Соска", "Смотрю на тебя – и у меня лишь одно желание". Каменских позировала в секси корсете-бюстье (48923)
6
"Твои бы ножки – да мне бы их на плечи". Лорак снялась в мини-платье и засветила грудь в декольте (40579)
7
"Показывает сиськи, черт возьми!" Рианна засветила соски крупным планом (35117)
8
Герцог и герцогиня Кембриджские поделились снимком, который сделали на заднем сидении машины (29228)
 
 
 
 
  • ГОРДОН
    Adndroid приложение
    Appstore приложение
    Telegram-icon

    Правила пользования сайтом и использования материалов
    Политика конфиденциальности и защиты персональных данных
    Договор присоединения об использовании сайта интернет-издания "ГОРДОН"

    © 2022. Все права защищены. Разработано в PALAEMO  

    Все материалы, которые размещены на этом сайте со ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в любой форме, кроме как с письменного разрешения агентства.

    Все опубликованные фотоматериалы Depositphotos не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению
    в любой форме без письменного разрешения компании.
    Материалы, отмеченные значками PR, "Инновация", "Мнение", "Персона", "Актуально", "Выборы" и "Влияние", публикуются на правах рекламы.

    Теги Карта сайта Sitemap
    Новости Харькова, Новости Киева, Новости Одессы, Новости Донецка, RSS