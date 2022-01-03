Трампа нужно судить за убийство Сулеймани, в противном случае за смерть генерала отомстят – президент Ирана

Во время выступления Раиси назвал Трампа "главным преступником и убийцей" и призвал к "справедливому суду", который осудит Трампа, а также бывшего государственного секретаря США Майка Помпео и других американских чиновников.

В противном случае, заявил президент Ирана, "рука мести выйдет из рукава нации".

Контекст:

Сулеймани и заместитель лидера Народных мобилизационных сил Ирака Абу Махди аль-Мухандис были убиты в Ираке в районе столичного аэропорта в январе 2020 года в результате авиаудара американских ВВС. Трамп заявлял, что Сулеймани готовил атаки на американские объекты на Ближнем Востоке.

В ответ Тегеран в ночь на 8 января нанес ракетный удар по двум объектам в Ираке, которые использовали американские военные: базе Айн-эль-Асад и аэропорту города Эрбиль.

Иранские власти выдали ордера на арест для 36 должностных лиц США, включая Трампа, и других стран по подозрению в причастности к убийству Сулеймани.

В сентябре 2020 года издание Politico со ссылкой на двух информированных чиновников сообщило, что Иран планирует убийство американского посла в качестве мести за Сулеймани. Возможной целью иранских спецслужб якобы является посол США в ЮАР Лана Маркс.

В январе 2021 года судья следственного суда Багдада выписал ордер на арест Трампа на основании предварительного расследования убийства Сулеймани и заместителя лидера Народных мобилизационных сил Ирака Абу Махди аль-Мухандиса.