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Twitter впервые пометил сообщения Трампа информацией о победе Байдена

Twitter отмечает предупредительным знаком твиты президента США Дональда Трампа, в которых он высказывается о результатах президентских выборов в США.

Трамп отказывается признать поражение на выборах
Трамп отказывается признать поражение на выборах
Фото: EPA

Социальная сеть Twitter 19 декабря впервые пометила публикации президента США Дональда Трампа информацией о победе Джо Байдена на президентских выборах.

Возле твита Трампа, в котором он написал, что победа Бадена – это "ложь года", появилась информация, что официальные избирательные органы США признали Байдена победителем президентских выборов.

В некоторых его сообщениях о выборах добавляется примечание, что фальсификации выборов оспаривается. В частности, в публикации, в которой Трамп написал о "величайших махинациях на выборах в истории страны".

Конфликт между Трампом, а также крупнейшими социальными сетями Twitter и Facebook продолжается с весны 2020 года. Так, в мае администрация Twitter пометила два твита президента США как вводящие в заблуждение. В этих твитах Трамп высказался против голосования по почте во время пандемии коронавируса.

В июле Twitter впервые удалила пост Трампа о якобы найденном лекарстве от коронавируса. В августе был удален пост Трампа в Facebook.

Президент США обвинил социальные сети в цензуре и 28 мая подписал указ, которым внес изменения в закон о порядке коммуникации.

Этот документ предоставлял широкий иммунитет веб-сайтам, которые курируют и модерируют свои собственные платформы. После подписания указа в США станет возможным подавать в суд на социальные сети.

Всеобщее голосование на выборах президента США проходило 3 ноября 2020 года. Явка на этих выборах стала рекордной за 120 лет – в них приняли участие около 160 млн американцев. Трамп отказывается признать поражение на выборах и пытается оспорить результаты голосования в судах различных штатов.

Официально победителя выборов объявят на совместном заседании Конгресса 6 января. Инаугурация нового президента США должна пройти 20 января.

Теги: США, выборы, инаугурация, Дональд Трамп, выборы в США, голосование, президент
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