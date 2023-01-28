У Пенса нашли секретные документы. Он заявил, что берет на себя "полную ответственность"

Адвокат Пенса рассказал, что "небольшое количество документов было непреднамеренно упаковано и перевезено" в дом бывшего вице-президента в конце его каденции.
По его словам, Пенс не знал о существовании конфиденциальных или секретных документов в его доме до обыска ФБР.
27 января бывший вице-президент заявил, что "берет на себя полную ответственность" в связи с произошедшем, отмечает Associated Press.
"Позвольте мне прояснить: эти секретные документы не должны были находиться в моем личном доме. Были допущены ошибки, и я беру на себя полную ответственность", – подчеркнул он.
Агентство отмечает, что обнаружение документов в доме Пенса произошло через пять месяцев после того, как он сказал Associated Press, что не брал с собой секретные записи, когда оставил пост вице-президента.
В августе 2022 года 11 наборов секретных документов также были найдены и у 45-го президента США Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Список изъятого у экс-президента занимает три страницы, и среди изъятых документов есть, в частности, папки с фотографиями и информация о "президенте Франции".
2 ноября 2022 года в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании адвокаты Байдена обнаружили секретные документы, когда готовились к освобождению помещения и упаковывали файлы, "хранящиеся в запертом шкафу". Широкой публике об этом стало известно в январе 2023 года.
12 января появилась информация о том, что юристы Байдена обнаружили еще одну партию секретных правительственных документов, а 22 января стало известно о третьем обыске у нынешнего президента, во время которого тоже нашли документы з грифом "секретно".