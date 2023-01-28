ГОРДОН
 
 
МИР

У Пенса нашли секретные документы. Он заявил, что берет на себя "полную ответственность"

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
За почти полгода до находки Пенс заявлял журналистам, что не брал с собой секретные документы
За почти полгода до находки Пенс заявлял журналистам, что не брал с собой секретные документы
Фото: EPA

24 января стало известно, что у бывшего вице-президента США Майка Пенса в доме нашли секретные документы. Об этом сообщило агентство Associated Press.

Адвокат Пенса рассказал, что "небольшое количество документов было непреднамеренно упаковано и перевезено" в дом бывшего вице-президента в конце его каденции.

По его словам, Пенс не знал о существовании конфиденциальных или секретных документов в его доме до обыска ФБР.

27 января бывший вице-президент заявил, что "берет на себя полную ответственность" в связи с произошедшем, отмечает Associated Press.

"Позвольте мне прояснить: эти секретные документы не должны были находиться в моем личном доме. Были допущены ошибки, и я беру на себя полную ответственность", – подчеркнул он.

Агентство отмечает, что обнаружение документов в доме Пенса произошло через пять месяцев после того, как он сказал Associated Press, что не брал с собой секретные записи, когда оставил пост вице-президента.

Контекст:

В августе 2022 года 11 наборов секретных документов также были найдены и у 45-го президента США Дональда Трампа в его резиденции Мар-а-Лаго во Флориде. Список изъятого у экс-президента занимает три страницы, и среди изъятых документов есть, в частности, папки с фотографиями и информация о "президенте Франции".

2 ноября 2022 года в Центре дипломатии и глобального взаимодействия имени Байдена при Университете Пенсильвании адвокаты Байдена обнаружили секретные документы, когда готовились к освобождению помещения и упаковывали файлы, "хранящиеся в запертом шкафу". Широкой публике об этом стало известно в январе 2023 года.

12 января появилась информация о том, что юристы Байдена обнаружили еще одну партию секретных правительственных документов, а 22 января стало известно о третьем обыске у нынешнего президента, во время которого тоже нашли документы з грифом "секретно".

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: США, ФБР, обыск, документы, вице-президент, Майк Пенс, обыски
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Украинский ведущий сообщил, что вместе с женой начал процесс усыновления ребенка. У пары есть четырехлетняя дочь и трехлетний сын
Украинский ведущий сообщил, что вместе с женой начал процесс усыновления ребенка. У пары есть четырехлетняя дочь и трехлетний сын
Галина ГРИШИНА
  Лауреат "Грэмми" Сэм Смит в клипе, который сняла украинка Муиньо, появился в наряде от украинского бренда Frolov. Видео
  Лауреат "Грэмми" Сэм Смит в клипе, который сняла украинка Муиньо, появился в наряде от украинского бренда Frolov. Видео
Галина ГРИШИНА
Цибульская рассказала, кто на самом деле стоит за скандалами в украинском шоу-бизнесе
Цибульская рассказала, кто на самом деле стоит за скандалами в украинском шоу-бизнесе
Галина ГРИШИНА
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем
Квиткова в бикини рассказала, с кем отдыхает на Мальдивах после расставания с мужем
Галина ГРИШИНА
В майке и лосинах. Экс-супруга Кличко дома на коврике показала упражнения на растяжку
В майке и лосинах. Экс-супруга Кличко дома на коврике показала упражнения на растяжку
Галина ГРИШИНА
Plus-size-модель Грэм после тренировки с мужем показала, как выглядит в купальнике в полный рост
Plus-size-модель Грэм после тренировки с мужем показала, как выглядит в купальнике в полный рост
Галина ГРИШИНА
"Из песни слов не выкинешь". После развода с Остапчуком его вторая жена показала, как теперь выглядит ее паспорт
"Из песни слов не выкинешь". После развода с Остапчуком его вторая жена показала, как теперь выглядит ее паспорт
Галина ГРИШИНА
"Как бы получал удовольствие от нее". Памела Андерсон рассказала о встрече с Путиным в Кремле семь лет назад
"Как бы получал удовольствие от нее". Памела Андерсон рассказала о встрече с Путиным в Кремле семь лет назад
Галина ГРИШИНА
Лопес снялась в наряде с декольте, подчеркивающем тонкую талию. В сети заподозрили артистку в фотошопе
Лопес снялась в наряде с декольте, подчеркивающем тонкую талию. В сети заподозрили артистку в фотошопе
Галина ГРИШИНА
"Бандеровка недобитая! Вас добьют!" Россиянка на отдыхе в Турции бросилась на украинку. Видео
"Бандеровка недобитая! Вас добьют!" Россиянка на отдыхе в Турции бросилась на украинку. Видео
Ефросинина отреагировала на то, что в стране-агрессоре РФ ее назвали "террористкой" и объявили в розыск
Ефросинина отреагировала на то, что в стране-агрессоре РФ ее назвали "террористкой" и объявили в розыск
Галина ГРИШИНА
Демин рассказал о домогательствах артиста, который "носит перья", и "губастого стилиста на каблуках" из РФ
Демин рассказал о домогательствах артиста, который "носит перья", и "губастого стилиста на каблуках" из РФ
Галина ГРИШИНА
"Вы так долго ждали". Никитюк показала образ в жакете с глубоким декольте и нюдовых брюках
"Вы так долго ждали". Никитюк показала образ в жакете с глубоким декольте и нюдовых брюках
Как приготовить блюдо из баклажан – бабагануш. Рецепт
Как приготовить блюдо из баклажан – бабагануш. Рецепт
В стране-агрессоре РФ украинскую ведущую Ефросинину, которая рассказывает правду о нападении России на Украину, объявили в розыск
В стране-агрессоре РФ украинскую ведущую Ефросинину, которая рассказывает правду о нападении России на Украину, объявили в розыск
Галина ГРИШИНА
"Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте особенные". Вакарчук спел в Бахмуте для украинских защитников. Видео
"Эти выступления под звуки канонады в Бахмуте особенные". Вакарчук спел в Бахмуте для украинских защитников. Видео
Галина ГРИШИНА
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Сопонару снялась в постели и прошлась по квартире в полупрозрачной рубашке (107277)
2
"Какие все-таки женщины красивые создания". 33-летняя Мишина снялась на постели, подняв кофту. Фото (55005)
3
33-летняя Мишина развела ноги перед камерой, держа гантель (30964)
4
"Я хочу улыбаться вместе с тобой всегда". Жена Зеленского показала их новое совместное фото и трогательно обратилась к мужу (28849)
5
Слепаков спел от имени матери оккупанта. В РФ заявили, что он "иронизирует над чувствами граждан, готовых пожертвовать жизнью ради страны" (27910)
6
Супермодель Макменами упала во время дефиле на показе Valentino. Видео (26174)
7
Тина Кароль, отметившая 38-летие, показала свой праздничный торт (23297)
8
Цибульская отправила воздушный поцелуй, а Паш рассказала, как в 17 лет брала автограф. Украинские звезды обратились к Зеленскому (19419)
 
 
 
 