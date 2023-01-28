У Пенса нашли секретные документы. Он заявил, что берет на себя "полную ответственность"

За почти полгода до находки Пенс заявлял журналистам, что не брал с собой секретные документы Фото: EPA

Адвокат Пенса рассказал, что "небольшое количество документов было непреднамеренно упаковано и перевезено" в дом бывшего вице-президента в конце его каденции.

По его словам, Пенс не знал о существовании конфиденциальных или секретных документов в его доме до обыска ФБР.

27 января бывший вице-президент заявил, что "берет на себя полную ответственность" в связи с произошедшем, отмечает Associated Press.

"Позвольте мне прояснить: эти секретные документы не должны были находиться в моем личном доме. Были допущены ошибки, и я беру на себя полную ответственность", – подчеркнул он.

Агентство отмечает, что обнаружение документов в доме Пенса произошло через пять месяцев после того, как он сказал Associated Press, что не брал с собой секретные записи, когда оставил пост вице-президента.