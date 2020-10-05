У пресс-секретаря Белого дома обнаружили COVID-19

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани сообщила, что коронавирусная болезнь протекает у нее без симптомов.

Пресс-секретарь Белого дома Кейли Макэнани сообщила 5 октября в Twitter, что у нее диагностировали коронавирусную инфекцию.

Болезнь протекает в бессимптомной форме, заявила Макэнани.

По словам пресс-секретаря Белого дома, она уходит на карантин и будет работать удаленно.

CNN отмечает, что Макэнани "продолжала публично уклоняться от использования маски" даже после того, как стало известно об инфицировании COVID-19 президента США Дональда Трампа. Перед этим коронавирус выявили у советницы президента Хоуп Хикс.

США являются лидером в мире по числу выявленных случаев коронавирусной инфекции. По данным Всемирной организации здравоохранения на 5 октября, в Соединенных Штатах COVID-19 выявляли у более 7,3 млн человек. Всего в мире более 35,1 млн случаев коронавирусной инфекции.