У Трампа нашли секретные документы о ядерном потенциале другого государства — WP

В некоторых изъятых документах содержится информация о сверхсекретных спецоперациях США, о которых не знали даже многие высокопоставленные чиновники из сектора национальной безопасности. Доступ к ним и полномочия раскрывать эти сведения другим правительственным чиновникам имели только президент, некоторые члены его администрации и чиновники близкого к этому уровня.

В сообщении The Washington Post не указано, о каком иностранном государстве идет речь и является ли оно дружественным или враждебным Соединенным Штатам.