У Трампа нашли секретные документы о ядерном потенциале другого государства — WP

В некоторых изъятых документах содержится информация о сверхсекретных спецоперациях США, о которых не знали даже многие высокопоставленные чиновники из сектора национальной безопасности. Доступ к ним и полномочия раскрывать эти сведения другим правительственным чиновникам имели только президент, некоторые члены его администрации и чиновники близкого к этому уровня.
В сообщении The Washington Post не указано, о каком иностранном государстве идет речь и является ли оно дружественным или враждебным Соединенным Штатам.
Обыски у Дональда Трампа прошли вечером 8 августа. Это первый подобный прецедент в истории США. Экс-президента подозревают в нарушении закона о шпионаже из-за того, что он, предположительно, забрал из Белого дома секретные документы после своей отставки.
Из имения Трампа Мар-а-Лаго ФБР изъяло более 11 000 государственных документов и фотографий. Среди изъятых бумаг были документы с грифом "совершенно секретно", которые можно было просматривать только в специальных государственных учреждениях.
Окружной суд США 7 сентября удовлетворил просьбу бывшего президента Дональда Трампа о назначении специального представителя для проверки документов, изъятых ФБР из его дома во Флориде.