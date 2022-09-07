ГОРДОН
 
 
МИР

У Трампа нашли секретные документы о ядерном потенциале другого государства — WP

Этот материал можно прочитать и на украинском языке
У Дональда Трампа изъяли документы об обороноспособности иностранного государства
У Дональда Трампа изъяли документы об обороноспособности иностранного государства
Фото: EPA

Федеральное бюро расследований обнаружило во время обыска резиденции бывшего президента США Дональда Трампа в Мар-а-Лаго документ c данными об обороне иностранного государства, включая его ядерный потенциал. Об этом сообщило 6 сентября издание The Washington Post со ссылкой на источники.

В некоторых изъятых документах содержится информация о сверхсекретных спецоперациях США, о которых не знали даже многие высокопоставленные чиновники из сектора национальной безопасности. Доступ к ним и полномочия раскрывать эти сведения другим правительственным чиновникам имели только президент, некоторые члены его администрации и чиновники близкого к этому уровня.

В сообщении The Washington Post не указано, о каком иностранном государстве идет речь и является ли оно дружественным или враждебным Соединенным Штатам.

Контекст:

Обыски у Дональда Трампа прошли вечером 8 августа. Это первый подобный прецедент в истории США. Экс-президента подозревают в нарушении закона о шпионаже из-за того, что он, предположительно, забрал из Белого дома секретные документы после своей отставки.

Из имения Трампа Мар-а-Лаго ФБР изъяло более 11 000 государственных документов и фотографий. Среди изъятых бумаг были документы с грифом "совершенно секретно", которые можно было просматривать только в специальных государственных учреждениях.

Окружной суд США 7 сентября удовлетворил просьбу бывшего президента Дональда Трампа о назначении специального представителя для проверки документов, изъятых ФБР из его дома во Флориде.

Теги: США, шпионаж, Дональд Трамп, документы, безопасность, обыски
Если вы нашли ошибку в тексте, выделите ее мышью и нажмите Ctrl+Enter
МАТЕРИАЛЫ ПО ТЕМЕ
 

Нажмите «Нравится», чтобы читать
Gordonua.com в Facebook

Я уже читаю Gordonua в Facebook

 
Бульвар Шоубиз. Приложение
все публикации
Каменских снялась в вышиванке
Каменских снялась в вышиванке
  Alisa презентовала клип на песню "Очі дівочі" о красоте украинских женщин. Видео
  Alisa презентовала клип на песню "Очі дівочі" о красоте украинских женщин. Видео
"Быть иконой". 57-летняя Херли снялась в рекламе британского интернет-магазина
"Быть иконой". 57-летняя Херли снялась в рекламе британского интернет-магазина
Бен Стиллер признался в любви Львову
Бен Стиллер признался в любви Львову
Зибров показал свой двухэтажный особняк
Зибров показал свой двухэтажный особняк
"Соблазнительная и очень сексуальная, сводящая с ума". 40-летняя Мейхер засветила декольте и ноги в высоком разрезе
"Соблазнительная и очень сексуальная, сводящая с ума". 40-летняя Мейхер засветила декольте и ноги в высоком разрезе
Дорофеева рассказала, почему закрутила роман с другом своего мужа
Дорофеева рассказала, почему закрутила роман с другом своего мужа
"Город восстанет из мертвых". Роднянский показал Мариуполь "накануне смерти"
"Город восстанет из мертвых". Роднянский показал Мариуполь "накануне смерти"
"Настоящая африканская женщина". В сети разместили фото Рианны в одних трусах
"Настоящая африканская женщина". В сети разместили фото Рианны в одних трусах
"Ради чего это все? Вы на какую аудиторию работаете?" Рамина Эсхакзай раскритиковала интервью Loboda российской журналистке
"Ради чего это все? Вы на какую аудиторию работаете?" Рамина Эсхакзай раскритиковала интервью Loboda российской журналистке
  Выпечка по древнему украинскому рецепту. Как приготовить мандрики. Видео
  Выпечка по древнему украинскому рецепту. Как приготовить мандрики. Видео
Наталья Кличко снялась с верхнего ракурса в платье на тонких бретельках
Наталья Кличко снялась с верхнего ракурса в платье на тонких бретельках
Дорофеева впервые рассказала, почему на самом деле рассталась с мужем
Дорофеева впервые рассказала, почему на самом деле рассталась с мужем
"Да, детка!", "Такая красивая". 56-летняя Кроуфорд снялась для W-Magazine. Фото
"Да, детка!", "Такая красивая". 56-летняя Кроуфорд снялась для W-Magazine. Фото
"Максимальная пошлость", "Меня это слишком напугало". В сети обсуждают фото Кардашян, спустившей штаны
"Максимальная пошлость", "Меня это слишком напугало". В сети обсуждают фото Кардашян, спустившей штаны
41-летняя Матвиенко показала, как выглядела ее семья шесть лет назад
41-летняя Матвиенко показала, как выглядела ее семья шесть лет назад
 
 
 
 
Больше материалов
 

Публикации

 
все публикации
 
 
Популярно в Бульваре
1
Мать единственной дочери Владимира Кличко показала себя крупным планом (222171)
2
"Вы будете прокляты своей страной". Пугачева обратилась к Михалкову, вспомнив его фильм (186863)
3
"Очень красивая жена", "Мужчина, вам крупно повезло". Арестович сделал селфи на заправке со своей третьей женой (133605)
4
Британский миллионер бросил жену и детей ради беженки из Украины, поселившейся в его доме – СМИ (120170)
5
"Медузы чуть не сдохли от восторга". Каминская снялась в бикини в полный рост. Фото (109941)
6
В сети показали, как сейчас выглядит проживающий в Германии Винник (99429)
7
64-летняя Мадонна заселфилась без бюстгальтера. Фото (91635)
8
"Красота какая", "Дерзкая". 40-летняя Мейхер прошлась перед камерой в декольте без бюстгальтера (87467)
 
 
 
 