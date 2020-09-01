Убийство мальтийской журналистки Галиции. В суде назвали мотив преступников

Мальтийская журналистка Дафна Каруана Галиция была убита в 2017 году за то, что только собиралась обнародовать, а не за то, что уже написала. Об этом сообщил в суде представитель полиции.

Мальтийская журналистка Дафна Каруана Галиция была убита потому, что собиралась обнародовать информацию о соглашении по финансируемой государством электростанции. Об этом было сказано в ходе судебного слушания 31 августа, пишет The Guardian.

По данным полиции, в начале 2017 года журналистка получила массив данных из 600 тыс. электронных писем от энергетической компании, частично принадлежащей бизнесмену Йоргену Фенечу, который теперь является главным подозреваемым в убийстве. Компания Electrogas имеет прибыльную концессию на поставку электроэнергии государственному поставщику электроэнергии Мальты, говорится в сообщении.

На суде было объявлено, что сделка стала предметом расследования отдела по экономическим преступлениям полиции Мальты.

Представитель полиции в суде подчеркнул, что Галиция была убита за то, что только собиралась обнародовать, а не за то, что уже написала.

53-летняя Галиция погибла 16 октября 2017 года. Она выехала из дома на автомобиле, спустя несколько секунд прогремел взрыв. Представитель офиса премьер-министра страны сообщил, что взрывное устройство, ставшее причиной гибели Галиции, прикрепили под ее машиной и привели в действие дистанционно с помощью мобильного телефона.

В июле 2019 года прокурор предъявил обвинения трем мужчинам в убийстве Галиции: Винсенту Мускату, Джорджу Деджорджо и Альфреду Деджорджо.

В ноябре полиция в рамках расследования арестовала известного бизнесмена Йоргена Фенеча. За несколько месяцев до гибели Галиция в своем блоге писала об отмывании денег через неизвестную компанию, якобы связанную с мальтийскими политическими кругами. Позже журналисты выяснили, что компания принадлежит Фенечу.

30 ноября суд предъявил Фенечу обвинения в соучастии в убийстве журналистки.