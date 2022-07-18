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Украина потребовала от России гуманного обращения с украинскими военнопленными

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В МИД отметили, что с российскими военнопленными обращаются гуманно
В МИД отметили, что с российскими военнопленными обращаются гуманно
Фото: Міністерство закордонних справ України / MFA of Ukraine / Facebook

Украина осуждает обращение России с украинскими военнопленными с нарушением международного права, заявило 18 июля Министерство иностранных дел Украины.

"Украина осуждает неправомерное обращение Российской Федерации с украинскими военнопленными, в частности использование их в своих политических целях. Требуем от российской стороны неукоснительно соблюдать положения международного гуманитарного права, в частности Женевской конвенции об обращении с военнопленными, в отношении военнопленных военнослужащих Вооруженных сил Украины",– говорится в сообщении.

В МИД Украины подчеркнули, что все иностранные граждане и лица без гражданства, которые участвуют в боевых действиях на территории Украины в составе ВСУ, "приняты в добровольном порядке на военную службу по контракту", согласно закону от 1992 года "О воинской обязанности и военной службе".

"Соответствующие лица являются военнослужащими Вооруженных сил Украины, на которых [...] распространяется правовой статус комбатантов. Этот статус, в частности, наделяет таких лиц правом на обращение с ними как с военнопленными в случае попадания в руки врага", – объяснили украинские дипломаты.

Украина неукоснительно соблюдает свои обязательства по международному гуманитарному праву, "придерживается гуманного обращения с военнопленными и обеспечивает все гарантированные им международным правом права и гарантии в полном объеме", подчеркнули в МИД.

"Требуем от российской стороны гуманного обращения в отношении украинских военнопленных. Любые незаконные акты или бездействие со стороны государства, которое держит в плену военнопленных, запрещаются", – заявили в украинском внешнеполитическом ведомстве.

Война России против Украины. Главное (обновляется)

Контекст:

Точное число военных России и Украины, попавших в плен после открытого вторжения российских войск в Украину, неизвестно.

22 июня вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ирина Верещук сообщила, что в период с марта по май состоялось 14 обменов пленными между Украиной и Россией.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Россия, война, МИД Украины, пленные, ВСУ, война России против Украины, военнослужащий, дипломаты
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