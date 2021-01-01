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Украина провела первую закупку вакцины от COVID-19, суд арестовал Микитася. Главное за день

"ГОРДОН" представляет обзор событий четверга, 31 декабря.

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Минздрав сообщил о покупке партии китайской вакцины против коронавируса
Минздрав сообщил о покупке партии китайской вакцины против коронавируса
Фото: EPA

Вакцина от коронавируса

Министерство здравоохранения Украины сообщило о покупке первой партии вакцины против коронавируса на сумму 964 млн грн. Речь идет о китайской вакцине от COVID-19 компании Sinovac Biotech.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что вакцина компании Sinovac Biotech является надежным, проверенным препаратом. По его словам, Украина получит препарат зимой 2021 года.

Руководитель ГП "Медзакупки" Арсен Жумадилов рассказал, что Украине вернут полную стоимость заказанной в Китае вакцины от COVID-19, если препарат не пройдет регистрацию в Украине или будет иметь эффективность менее 70%.

Мера пресечения для Микитася

Шевченковский районный суд Киева арестовал экс-главу "Укрбуду" и экс-нардепа Максима Микитася на два месяца без права выхода под залог.

Джонсон подписал торговое соглашение

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон подписал соглашение об отношениях Евросоюза с Великобританией после Brexit. После подписи Джонсона акт был одобрен королевой Елизаветой II. Соглашение станет действительным с 1 января 2021 года.

Лицо оргпреступности и коррупции

Центр журналистских расследований OCCRP назвал лицом 2020 года в организованной преступности и коррупции президента Бразилии Жаира Болсонару. В числе претендентов на это звание были украинский бизесмен Игорь Коломойский, а также президент Турции Реджеп Эрдоган и президент США Дональд Трамп.

Экспресс-тесты на антиген коронавируса

В Украину 31 декабря прибыла первая партия экспресс-тестов на антиген коронавируса SARS-CoV-2, которую закупило государственное предприятие "Медзакупки Украины". 225 тыс. экспресс-тестов после прохождения процедуры растаможивания доставят на склад в Киеве. В начале января 2021 года в Украину должна поступить вторая партия экспресс-тестов.

Арестанты в Беларуси

Как минимум 112 человек в Беларуси встретят Новый год в условиях административного ареста. Об этом сообщил правозащитный центра "Весна". По данным правозащитников, речь идет о 18 женщинах и 94 мужчинах. Самому молодому из них 19 лет, самому пожилому – 62 года.

Теги: США, Украина, Реджеп Эрдоган, Китай, Министерство здравоохранения, Беларусь, Великобритания, Бразилия, Игорь Коломойский, арест, Борис Джонсон, Дональд Трамп, Владимир Зеленский, Евросоюз, Brexit, Максим Микитась, OCCRP, торговое соглашение, коронавирус SARS-CoV-2 / COVID-19, вакцина, Медзакупки, протесты в Беларуси
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