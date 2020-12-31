В Беларуси более 100 человек встретят Новый Год под арестом – правозащитники

Среди белорусов, которые в данный момент находятся под административным арестом за участие в протестах против действующей власти, 18 женщин и 94 мужчины. Об этом сообщают правозащитники белорусского правозащитного центра "Весна".

Как минимум 112 человек в Беларуси встретят Новый год в условиях административного ареста. Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте белорусского правозащитного центра "Весна".

"По данным, которые смогли собрать наблюдатели за судебными процессами от правозащитного центра "Весна", на сутках остается 112 человек. Среди них 18 женщин и 94 мужчины", – отметили правозащитники.

Самому молодому из них 19 лет, самому пожилому – 62 года.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей (он возглавляет страну с 1994 года). Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву. Они свою причастность к митингам неоднократно опровергали.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Евросоюз 2 октября ввел ограничительные меры против 40 лиц, ответственных за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов. 6 ноября ЕС ввел санкции против Лукашенко и еще 14 белорусских чиновников. К санкциям присоединилась Украина. 17 декабря ЕС ввел третий пакет санкций против Беларуси, ограничительные меры коснулись 29 человек и семи организаций.