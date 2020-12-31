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"Были с нами в боевых порядках". Белорусский ОМОН подарил Лукашенко черный берет

Во время посещения минского ОМОН считающий себя президентом Беларуси Александр Лукашенко назвал их "людьми долга, чести и совести". Омоновцы подарили ему черный берет.

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Лукашенко получил берет "за особые заслуги"
Лукашенко получил берет "за особые заслуги"
Фото: belta.by

Александру Лукашенко, считающему себя президентом Беларуси, ОМОН Минска подарил 30 декабря черный берет. Видео происходящего размещено в Telegram-канале "Пул Первого".

Представитель ОМОН, вручая отличие, объяснил, что это "за особые заслуги".

"Вы были с нами в боевых порядках, и сейчас вы полноценный боец отряда милиции особого назначения", – сказал он.

На сайте президента Беларуси отметили, что мероприятием, на котором Лукашенко подарили черный берет, было посещение ОМОН ГУВД Минского горисполкома.

"Я не мог не приехать к вам. Сегодня в строю я вижу настоящих патриотов нашей родины, людей долга, чести и совести", – сказал Лукашенко.

С 9 августа в Беларуси продолжаются массовые акции протеста несогласных с результатами голосования на выборах президента. По официальным данным, победу в них одержал на тот момент глава государства Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла белорусская оппозиционерка Светлана Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Белорусский ОМОН жестко разгонял митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По официальным данным, погибло четыре участника митингов.

Тихановская заявляла 28 ноября, что в Беларуси во время протестов погибло восемь человек.

В причастности к протестам в Беларуси Лукашенко неоднократно обвинял соседние страны, в частности Украину, Польшу, а также Литву.

Лукашенко 23 сентября вступил, как он считает, в должность президента. Впервые в истории Беларуси церемонию инаугурации не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

Теги: Беларусь, Александр Лукашенко, милиция, ОМОН
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