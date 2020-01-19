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Украинский бизнесмен из Австралии: Идея независимого австралийского флота возникла во время Крымской войны. Тогда местные издания освещали то, что называется Russian scare – "российский ужас"

Форт Денисон в Сиднее был построен исключительно для отражения возможного нападения российской эскадры тихоокеанского флота во время Крымской войны, заявил в интервью изданию "ГОРДОН" украинский бизнесмен, живущий в Австралии, Сергей Будкин.

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Будкин: Было принято решение: если о нас не заботится метрополия, мы сами о себе позаботимся и начнем строительство собственного флота
Будкин: Было принято решение: если о нас не заботится метрополия, мы сами о себе позаботимся и начнем строительство собственного флота
Фото: Сергей Дидковский / Facebook

Идея независимого австралийского флота возникла во время Крымской войны  1853–1856 годов, рассказал в интервью изданию "ГОРДОН" украинский бизнесмен Сергей Будкин, с 2010 года живущий в Сиднее.

"Отношения Австралии и России в части пропаганды имеют крайне длительную историю. Вы знаете, что идея независимого австралийского флота возникла во время Крымской войны 1853–1856 годов? Как раз тогда местные издания активно освещали то, что называется Russian scare – "российский ужас". Непонятно, по каким соображениям, но газеты писали, что Российская империя планирует нанести удар по незащищенным коммуникациям между Австралией и Великобританией. Якобы для этого уже выдвинулась эскадра дальневосточного флота России, которая должна была напасть на Сидней и Мельбурн в течение ближайших двух – трех недель, чтобы внести хаос и сумятицу в экономику Британской империи с австралийской стороны", – заявил Будкин.

Он добавил, что "в тот момент практически весь флот, который базировался в Австралии, был отозван в Великобританию для участия в войне".

"В итоге на весь громадный континент осталось один-два боеспособных корабля. Тогда было принято решение: если о нас не заботится метрополия, мы сами о себе позаботимся и начнем строительство собственного флота. Если вы приедете в Австралию, увидите посреди Сиднейской гавани историческое здание – форт Денисон, построенный исключительно для отражения возможного нападения российской эскадры тихоокеанского флота. Форт ни разу не был задействован в боевых действиях, но факт остается фактом: он был построен именно для отражения возможной российской атаки", – отметил бизнесмен. 

Украинский бизнесмен из Австралии: Пожары стали проблемой национального масштаба, но – простите за цинизм – не общенациональной трагедией. Читайте полный текст интервью

Крымская война 1853–1856 годов – война между Российской империей, с одной стороны, и коалицией в составе Британской, Французской, Османской империй и Сардинского королевства – с другой.

Теги: Россия, Великобритания, Австралия, флот, Сергей Будкин
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