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Умер последний прокурор Нюрнбергского процесса. Он хотел видеть Путина в тюрьме

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Бенджамин Ференц выступал против агрессии РФ в Украине
Бенджамин Ференц выступал против агрессии РФ в Украине
Фото: Benjamin Ferencz (legacy) / Twitter

Бывший обвинитель на Нюрнбергском процессе, который добился осуждения 22 командиров нацистских эскадронов смерти, умер в возрасте 103 лет. Его сын подтвердил его смерть каналу NBC News 8 апреля.

Ференц был последним живым прокурором на судебных процессах над нацистами, которые впервые в истории привлекли к ответственности массовых убийц за военные преступления. В то время Ференцу было 27 лет. Впоследствии он сыграл решающую роль в обеспечении компенсации пережившим Холокост и создании Международного уголовного суда в Гааге, отмечает канал. Также он написал девять книг и десятки статей.

11 марта ему исполнилось 103 года. На фотографии, опубликованной на его официальной странице в Twitter, он сидит в инвалидной коляске и держит в руках небольшой лист бумаги с надписью: "Делай то, что любишь".

В марте 2022 года Ференц заявил в интервью Mirror, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин должен быть осужден за преступления против Украины.

"Все, что нам нужно, – решимость сделать это. Я хочу видеть Путина за решеткой, это возможно", – сказал он.

Контекст:

Нюрнбергский процесс проходил с 20 ноября 1945 года по 1 октября 1946 года. По его результатам суд приговорил к смертной казни 12 высокопоставленных чиновников гитлеровской Германии, включая министра авиации Германа Геринга и министра иностранных дел, советника Адольфа Гитлера Иоахима фон Риббентропа. Еще семеро получили тюремные сроки.

Мария НИКОЛАЕНКО
журналистка
Теги: Владимир Путин, нацизм, нацисты, суд, прокурор
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