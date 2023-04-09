Умер последний прокурор Нюрнбергского процесса. Он хотел видеть Путина в тюрьме

Ференц был последним живым прокурором на судебных процессах над нацистами, которые впервые в истории привлекли к ответственности массовых убийц за военные преступления. В то время Ференцу было 27 лет. Впоследствии он сыграл решающую роль в обеспечении компенсации пережившим Холокост и создании Международного уголовного суда в Гааге, отмечает канал. Также он написал девять книг и десятки статей.

11 марта ему исполнилось 103 года. На фотографии, опубликованной на его официальной странице в Twitter, он сидит в инвалидной коляске и держит в руках небольшой лист бумаги с надписью: "Делай то, что любишь".

Benjamin Ferencz was born on this day in 1920. Here he is in March 2023 reminding us to "Do something you love." Let's wish Ben a happy birthday!



As a present, please share some of Ben's stories with someone in your life: https://t.co/RbhAMS5f1k#LawNotWar



- @danielrskinner pic.twitter.com/pD8OjIx0e6 — Benjamin Ferencz (legacy) (@BenFerencz) March 11, 2023

В марте 2022 года Ференц заявил в интервью Mirror, что президент страны-агрессора РФ Владимир Путин должен быть осужден за преступления против Украины.

"Все, что нам нужно, – решимость сделать это. Я хочу видеть Путина за решеткой, это возможно", – сказал он.