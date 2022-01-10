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Умер приговоренный к пожизненному заключению мультимиллионер, случайно признавшийся в убийстве

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Во время суда Дерст неподвижно сидел в инвалидном кресле
Во время суда Дерст неподвижно сидел в инвалидном кресле
Фото: ЕРА

В США скончался американский мультимиллионер Роберт Дерст, которого в октябре 2021 года приговорили к пожизненному заключению за убийство знакомой, в котором он признался случайно. О смерти Дерста сообщило 10 января издание Тhe New York Times.

Мультимиллионер скончался утром 10 января в возрасте 78 лет в городе Стоктон в штате Калифорния.

Адвокат Дерста Чип Льюис подтвердил смерть заключенного. По его словам, у Дерста остановилось сердце и снова запустить его медикам не удалось. На тот момент Дерст находился в больнице общего профиля, куда его доставили для исследований.

14 октября 2021 года суд в Лос-Анджелесе приговорил Дерста к пожизненному заключению за убийство знакомой Сьюзан Берман в 2000 году. По данным полиции, Берман ранили в затылок в ее доме в Бенедикт-Каньоне. Прокуроры сообщили, что перед смертью Берман планировала рассказать о фальшивом алиби, которое она обеспечила Дерсту, когда его жена Кэтлин исчезла в Нью-Йорке в 1982 году.

Дерст случайно признался в убийстве Берман во время съемок документального сериала "Проклятие" (The Jinx) о своей жизни. Этот фильм вышел в 2015 году на телеканале HBO. Бизнесмен зашел в туалет с включенным микрофоном и произнес фразу: "Ты пойман! Что я, черт возьми, сделал? Убил их всех, конечно".

Во время заседания суда Дерст неподвижно сидел в инвалидном кресле.

Контекст:

Дерст родился в одной из самых богатых и могущественных семей Нью-Йорка, которая владеет бизнесом в сфере недвижимости, сообщила ВВС. Берман была его лучшей подругой, в начале 1980-х годов она работала пресс-секретарем бизнесмена.

Прокуроры предполагают, что Дерст мог убить еще двоих человек, добавила телерадиокомпания. Дерста подозревали в убийстве жены и соседа Морриса Блэка. В 2001 году бизнесмена оправдали по делу об убийстве Блэка. Прокуратура так и не предъявила ему обвинение по делу об исчезновении Кэтлин Дерст.

Теги: США, смерть, убийство, приговор, адвокат, бизнесмен
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