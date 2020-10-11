Умерла одна из пострадавших от взрывов боеприпасов под Рязанью

Одна из пострадавших в результате взрывов на складах с боеприпасами под Рязанью умерла в больнице, сообщил агентству ТАСС 11 октября руководитель территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.
52-летняя женщина находилась в коме.
Как отметил Кузьминов, состояние остальных пострадавших удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.
Всего в больницы после взрывов были доставлены 16 человек.
7 октября в селе Шелемишевские Хутора Рязанской области начались взрывы на складах ликвидированной воинской части. Причиной пожара, который привел к детонации, называли сжигание сухой травы неподалеку. Из 14 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км эвакуировали более 2,3 тыс. жителей.
В МЧС РФ сообщили, что возгорания, вызванные взрывами боеприпасов, удалось ликвидировать 9 октября.