Умерла одна из пострадавших от взрывов боеприпасов под Рязанью

52-летняя женщина находилась в коме после происшествия на складе боеприпасов в России, она скончалась. Всего во время ЧП 7 октября пострадало 16 человек.

Пожары в Рязанской области тушили четыре дня Фото: 62.mchs.gov.ru

Одна из пострадавших в результате взрывов на складах с боеприпасами под Рязанью умерла в больнице, сообщил агентству ТАСС 11 октября руководитель территориального центра медицины катастроф Сергей Кузьминов.

52-летняя женщина находилась в коме.

Как отметил Кузьминов, состояние остальных пострадавших удовлетворительное, их жизни ничего не угрожает.

Всего в больницы после взрывов были доставлены 16 человек.

7 октября в селе Шелемишевские Хутора Рязанской области начались взрывы на складах ликвидированной воинской части. Причиной пожара, который привел к детонации, называли сжигание сухой травы неподалеку. Из 14 близлежащих населенных пунктов в радиусе 5 км эвакуировали более 2,3 тыс. жителей.

В МЧС РФ сообщили, что возгорания, вызванные взрывами боеприпасов, удалось ликвидировать 9 октября.