В BBC непродление рабочей визы своему корреспонденту в Москве назвали прямым нападением на свободу СМИ

Он отметил, что "выдворение Сары Рейнсфорд является прямым нападением на свободу СМИ", что BBC "решительно осуждает".

"Мы призываем российские власти пересмотреть свое решение. А пока мы продолжим освещать события в регионе независимо и беспристрастно", – добавил Дэйви.

В российском МИД сообщили в пятницу, что подробно разъяснили BBC ситуацию.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала в Telegram, что российская сторона "неоднократно предупреждала" о "соответствующих мерах" в ответ на "настоящие визовые издевательства Лондона над российским собкором в Британии", однако в BBC якобы не обращали на это внимания.

"А мы регулярно делали заявления, предлагая британцам прекратить гонения российских журналистов", – подчеркнула Захарова.

13 августа агентство Bloomberg сообщило, что МИД РФ не продлило рабочую визу Рейнсфорд, она должна покинуть Россию до 31 августа, когда истечет срок ее действующей визы.