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В BBC непродление рабочей визы своему корреспонденту в Москве назвали прямым нападением на свободу СМИ

В BBC призвали российские власти пересмотреть свое решение относительно продления визы Рейнсфорд
В BBC призвали российские власти пересмотреть свое решение относительно продления визы Рейнсфорд
Фото: Sarah Rainsford / Twitter

Британская вещательная корпорация BBC прокомментировала решение властей РФ отказать ее корреспонденту в Москве Саре Рейнсфорд в продлении рабочей визы. Заявление главы BBC Тима Дэйви опубликовано 13 августа на сайте корпорации.

Он отметил, что "выдворение Сары Рейнсфорд является прямым нападением на свободу СМИ", что BBC "решительно осуждает".

"Мы призываем российские власти пересмотреть свое решение. А пока мы продолжим освещать события в регионе независимо и беспристрастно", – добавил Дэйви.

В российском МИД сообщили в пятницу, что подробно разъяснили BBC ситуацию.

Официальный представитель внешнеполитического ведомства Мария Захарова написала в Telegram, что российская сторона "неоднократно предупреждала" о "соответствующих мерах" в ответ на "настоящие визовые издевательства Лондона над российским собкором в Британии", однако в BBC якобы не обращали на это внимания.

"А мы регулярно делали заявления, предлагая британцам прекратить гонения российских журналистов", – подчеркнула Захарова.

13 августа агентство Bloomberg сообщило, что МИД РФ не продлило рабочую визу Рейнсфорд, она должна покинуть Россию до 31 августа, когда истечет срок ее действующей визы.

Контекст:

9 августа Рейнсфорд участвовала в большой пресс-конференции считающего себя президентом Беларуси Александра Лукашенко в Минске. Она спросила Лукашенко о британских санкциях, после чего он жестко и с криком ответил ей: "Да подавитесь вы этими санкциями, Великобритания... Вы прихвостни американские".

Кроме того, Рейнсфорд спросила Лукашенко о репрессиях оппозиционеров в Беларуси и о том, не потерял ли он легитимность из-за преследований протестующих после выборов президента в прошлом году.

Лукашенко в ответ заявил, что "легитимность – это результат выборов", попросив связывать его легитимность с результатом выборов, а не с его "жестокостью после выборов". Вопрос журналистки Лукашенко назвал "неграмотным".

Последний раз Россия высылала британского журналиста в 2011 году, отмечает Bloomberg. Тогда из РФ выслали корреспондента The Guardian Люка Хардинга. В 2014 году был запрещен въезд в Россию американскому журналисту Дэвиду Саттеру, а в 2015-м из Москвы выслали корреспондента польской газеты Gazeta Wyborcza Вацлава Радзивиновича.

Теги: Россия, СМИ, Великобритания, Москва, МИД России, BBC, нападение, призыв, запрет, журналисты, визы, Мария Захарова
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