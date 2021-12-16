В Беларуси Конституционный суд решил, что санкции Евросоюза затрагивают национальные интересы страны

Оглашая решение КС, председатель суда Петр Миклашевич заявил, что санкции ЕС "и некоторых иностранных государств" противоречат положениям Устава ООН, "которыми установлен механизм применения превентивных и принудительных мер против государства только по решению Совета Безопасности ООН в целях поддержания международного мира и безопасности".

"Конституционный суд считает, что принятые Европейским союзом и некоторыми иностранными государствами документы в отношении отдельных физических и юридических лиц Беларуси создают определенные сложности в деятельности субъектов хозяйствования в различных отраслях экономики, затрудняют реализацию социально-экономических, гражданских прав и свобод граждан, предусмотренных конституцией Республики Беларусь и основополагающими международными правовыми актами, что в конечном итоге затрагивает национальные интересы Беларуси", – сказал он.