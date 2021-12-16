В Беларуси Конституционный суд решил, что санкции Евросоюза затрагивают национальные интересы страны

Оглашая решение КС, председатель суда Петр Миклашевич заявил, что санкции ЕС "и некоторых иностранных государств" противоречат положениям Устава ООН, "которыми установлен механизм применения превентивных и принудительных мер против государства только по решению Совета Безопасности ООН в целях поддержания международного мира и безопасности".
"Конституционный суд считает, что принятые Европейским союзом и некоторыми иностранными государствами документы в отношении отдельных физических и юридических лиц Беларуси создают определенные сложности в деятельности субъектов хозяйствования в различных отраслях экономики, затрудняют реализацию социально-экономических, гражданских прав и свобод граждан, предусмотренных конституцией Республики Беларусь и основополагающими международными правовыми актами, что в конечном итоге затрагивает национальные интересы Беларуси", – сказал он.
2 декабря 2021 года США, Евросоюз, Канада и Великобритания синхронно ввели новый пакет санкций из-за миграционного кризиса на границе Беларуси и стран Евросоюза. Кроме того, США, ЕС, Великобритания и Канада потребовали, чтобы "режим [считающего себя президентом Беларуси Александра] Лукашенко немедленно и полностью прекратил организацию незаконной миграции через границу с Евросоюзом", а также призвали освободить почти 900 политических заключенных в Беларуси.
Перед этим в течение 2020–2021 годов ЕС ввел против Беларуси четыре пакета санкций за фальсификацию результатов президентских выборов и насильственное подавление мирных протестов, а также за принудительную посадку самолета Ryanair в Минске: три в прошлом году, и один – в этом. По итогам этих санкций в списке, как сообщает "Немецкая волна", оказались 166 физических лиц, включая самого Лукашенко, а также 15 учреждений и предприятий.
К одному из европейских санкционных пакетов присоединилась Украина.
МИД Беларуси пообещал "жесткий асимметричный ответ" на санкции ЕС, заявив, что страну "демонизируют".
14 декабря Лукашенко подписал закон об уголовной ответственности за призывы ввести против страны санкции.