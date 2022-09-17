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В Беларуси "рельсового партизана" приговорили к 15 годам колонии. Правозащитники считают его политзаключенным

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Коновалова задержали в марте
Коновалова задержали в марте
Фото: spring96.org

16 сентября Витебский областной суд Беларуси в ходе закрытого процесса приговорил к 15 годам колонии строгого режима железнодорожника Сергея Коновалова, который якобы планировал диверсии на железной дороге. Об этом проинформировал правозащитный центр "Весна".

Коновалов, которого правозащитники называют политзаключенным и "рельсовым партизаном", был сотрудником Витебской дистанции сигнализации и связи "Белорусской железной дороги", его задержали 6 марта за "подготовку акта терроризма".

7 июля КГБ внес Коновалова в "список лиц, причастных к террористической деятельности", а разбирательство по делу началось 24 августа.

По данным МВД Беларуси, железнодорожник якобы планировал выведение из строя систем, обеспечивающих безопасность железнодорожного движения.

Правозащитники отмечают, что перед задержанием у Коновалова возник конфликт с замначальника дистанции сигнализации и связи по идеологии, бывшим начальником транспортной милиции, и тот заявил спецслужбам "о подготовке данным работником диверсии, в результате чего Коновалова и арестовали без каких-либо на то реальных оснований".

Суд признал Коновалова виновным по трем уголовным статьям: "возбуждение вражды", "приготовление к теракту" и "умышленное приведение путей сообщения в негодность".

Контекст:

После того, как Россия масштабно вторглась в Украину 24 февраля в том числе с территории Беларуси, люди, которых называли "рельсовыми партизанами", пытались помешать поездам с российской военной техникой двигаться в сторону Украины.

Одного из таких активистов ранили при задержании, писали СМИ.

Юрий ЗИНЕНКО
редактор, журналист
Теги: Беларусь, правозащитники, партизаны, диверсия, приговор, политзаключенные, задержание, суд, колония
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