В Беларуси "рельсового партизана" приговорили к 15 годам колонии. Правозащитники считают его политзаключенным

Коновалов, которого правозащитники называют политзаключенным и "рельсовым партизаном", был сотрудником Витебской дистанции сигнализации и связи "Белорусской железной дороги", его задержали 6 марта за "подготовку акта терроризма".

7 июля КГБ внес Коновалова в "список лиц, причастных к террористической деятельности", а разбирательство по делу началось 24 августа.

По данным МВД Беларуси, железнодорожник якобы планировал выведение из строя систем, обеспечивающих безопасность железнодорожного движения.

Правозащитники отмечают, что перед задержанием у Коновалова возник конфликт с замначальника дистанции сигнализации и связи по идеологии, бывшим начальником транспортной милиции, и тот заявил спецслужбам "о подготовке данным работником диверсии, в результате чего Коновалова и арестовали без каких-либо на то реальных оснований".

Суд признал Коновалова виновным по трем уголовным статьям: "возбуждение вражды", "приготовление к теракту" и "умышленное приведение путей сообщения в негодность".