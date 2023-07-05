В Беларуси сына экс-кандидита в президенты Бабарико суд приговорил к восьми годам заключения

Бабарико-младший признан виновным в реализации средств, полученных преступным путем.

Кроме того, согласно обвинительному заключению, суд признал его виновным в организации массовых беспорядков и возбуждении социальной розни – якобы он помогал в этом оппозиционному блогеру Сергею Тихановскому.

"Зеркало" пишет, что подсудимый не признал вины.

"Я не совершал ни одного из преступлений, в которых меня обвиняют. Следствием не было найдено ни одного доказательства моей вины", – говорил он ранее в суде.



"Белсат" сообщает, что суд над сыном оппозиционера начался 22 мая, почти через три года после ареста. Уголовное дело было рассмотрено Минским областным судом на заочном заседании.

"Эдуард Бабарико является рекордсменом по срокам содержания под стражей во время следствия – почти три года. Все это время адвокаты подавали жалобы на незаконность столь длительного заключения без суда, но они оставались неудовлетворенными. Лицензии лишили двух его защитников", – говорится в сообщении.

Телеканал опубликовал в Telegram видео из зала суда. На нем видно, что даже в застекленном блоке для подсудимых Бабарико находится в наручниках с руками за спиной.