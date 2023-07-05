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В Беларуси сына экс-кандидита в президенты Бабарико суд приговорил к восьми годам заключения

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Бабарико-младший провел три года в предварительном заключении
Бабарико-младший провел три года в предварительном заключении
Фото: sb.by

Суд в Минске приговорил банкира, сына экс-кандидата в президенты Беларуси Виктора Бабарико Эдуарда к восьми годам колонии за неуплату налогов. Об этом 5 июля сообщает "Радыё Свабода".

Бабарико-младший признан виновным в реализации средств, полученных преступным путем.

Кроме того, согласно обвинительному заключению, суд признал его виновным в организации массовых беспорядков и возбуждении социальной розни – якобы он помогал в этом оппозиционному блогеру Сергею Тихановскому.

"Зеркало" пишет, что подсудимый не признал вины. 

"Я не совершал ни одного из преступлений, в которых меня обвиняют. Следствием не было найдено ни одного доказательства моей вины", – говорил он ранее в суде.

"Белсат" сообщает, что суд над сыном оппозиционера начался 22 мая, почти через три года после ареста. Уголовное дело было рассмотрено Минским областным судом на заочном заседании.

"Эдуард Бабарико является рекордсменом по срокам содержания под стражей во время следствия – почти три года. Все это время адвокаты подавали жалобы на незаконность столь длительного заключения без суда, но они оставались неудовлетворенными. Лицензии лишили двух его защитников", – говорится в сообщении.

Телеканал опубликовал в Telegram видео из зала суда. На нем видно, что даже в застекленном блоке для подсудимых Бабарико находится в наручниках с руками за спиной.

Контекст:

Виктор Бабарико в течение 20 лет руководил "Белгазпромбанком", акционерами которого являются российские "Газпромбанк" и "Газпром". Он ушел с этой должности в мае 2020 года, когда решил баллотироваться на пост президента Беларуси. Его, как и других оппозиционных кандидатов, дипломата Валерия Цепкало и Тихановского, не допустили к выборам. 

18 июня Бабарико и его сына задержали, а позже взяли под стражу. По версии следствия, Бабарико-старший был организатором незаконных действий в банке, пытался влиять на свидетелей, скрывать следы преступлений. 

В июле 2021 года Виктор Бабарико был приговорен к 14 годам лишения свободы. Власти распространяли информацию, что он может появиться на процессе над сыном в качестве свидетеля, но этого не произошло, пишет "Радыё Свабода".

В апреле 2023 года лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская сообщила, что Бабарико-старший попал в больницу со следами избиений

Теги: Беларусь, преследования, Минск, репрессии, приговор, Виктор Бабарико
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