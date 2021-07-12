Белорусского оппозиционера Бабарико этапировали в колонию

Адвокаты Бабарико утром 12 июля хотели посетить своего подзащитного в СИЗО-1 Минска, где он удерживался. Однако там им сообщили, что оппозиционера этапировали в исправительную колонию №1 города Новополоцк.

Когда именно банкира отправили в колонию, неизвестно, последний раз адвокаты встречались с ним в СИЗО 9 июля.