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Осужденный белорусский оппозиционер Бабарико попал в больницу. Тихановская говорит, что его могли избить

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Бабарико попал в больницу в ночь с 24-го на 25 апреля
Бабарико попал в больницу в ночь с 24-го на 25 апреля
Фото: EPA

Экс-кандидат в президенты Беларуси, банкир Виктор Бабарико попал в больницу со следами избиений. Об этом 26 апреля сообщила лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская.

"Сегодня ночью появилась информация о том, что Виктор Бабарико попал в больницу со следами избиений. Мы требуем публично продемонстрировать, в каком он состоянии", – написала она.

Тихановская также потребовала допуска адвокатов и родственников к банкиру.

"Любые другие действия будут трактоваться как умышленное причинение вреда жизни и здоровью", – отметила Тихановская.

Первой о госпитализации Бабарико написала платформа "Рабочы Рух". По данным источников, в ночь с 24-го на 25 апреля из ИК-1 Новополоцка Бабарико был доставлен в Новополоцкую центральную городскую больницу со множественными телесными повреждениями.

Позже "Рабочы Рух" написал, что информация подтвердилась и Бабарико находится в отделении хирургии, состояние средней степени тяжести, известно, что у него пневмоторакс.

"Поступил со следами избиений, его даже не узнали, пока не увидели фамилию поступившего", – говорится в сообщении.

Информацию о госпитализации также 27 апреля подтвердил официальный Telegram-канал Бабарико, однако не указал подробностей.

Контекст:

Бабарико в течение 20 лет руководил "Белгазпромбанком", акционерами которого являются российские "Газпромбанк" и "Газпром". Он ушел с этой должности в мае 2020 года, когда решил баллотироваться на пост президента Беларуси. Его, как и других оппозиционных кандидатов, дипломата Валерия Цепкало и блогера Сергея Тихановского, не допустили к выборам. 

18 июня Бабарико и его сына задержали, а позже взяли под стражу. По версии следствия, Бабарико был организатором незаконных действий в банке, пытался влиять на свидетелей, скрывать следы преступлений. Генеральная прокуратура возбудила уголовное дело по ч. 2 и ч. 3 ст. 285 Уголовного кодекса Беларуси (создание преступной организации или участие в ней). В белорусском КГБ утверждают, что к деятельности Бабарико причастны "кукловоды" из числа "больших начальников в "Газпроме" и что задержания не связаны с избирательной кампанией в Беларуси. В МИД Беларуси говорили, что экс-банкир может быть причастен к отмыванию денег и уклонению от уплаты налогов.

10 июня 2021 года Московский райсуд Минска приговорил четырех волонтеров штаба Бабарико к пяти годам колонии усиленного режима каждого якобы за подготовку массовых беспорядков.

6 июля Бабарико приговорили к 14 годам тюрьмы. В своем последнем слове в суде банкир отказался признавать вину.

Ольга БЕРЕЗЮК
журналистка
Теги: Беларусь, больница, избиение, тюрьмы, Виктор Бабарико, Светлана Тихановская
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