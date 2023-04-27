Осужденный белорусский оппозиционер Бабарико попал в больницу. Тихановская говорит, что его могли избить

Бабарико попал в больницу в ночь с 24-го на 25 апреля Фото: EPA

"Сегодня ночью появилась информация о том, что Виктор Бабарико попал в больницу со следами избиений. Мы требуем публично продемонстрировать, в каком он состоянии", – написала она.

Тихановская также потребовала допуска адвокатов и родственников к банкиру.

"Любые другие действия будут трактоваться как умышленное причинение вреда жизни и здоровью", – отметила Тихановская.

Первой о госпитализации Бабарико написала платформа "Рабочы Рух". По данным источников, в ночь с 24-го на 25 апреля из ИК-1 Новополоцка Бабарико был доставлен в Новополоцкую центральную городскую больницу со множественными телесными повреждениями.

Позже "Рабочы Рух" написал, что информация подтвердилась и Бабарико находится в отделении хирургии, состояние средней степени тяжести, известно, что у него пневмоторакс.

"Поступил со следами избиений, его даже не узнали, пока не увидели фамилию поступившего", – говорится в сообщении.

Информацию о госпитализации также 27 апреля подтвердил официальный Telegram-канал Бабарико, однако не указал подробностей.