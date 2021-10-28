В Беларуси лишили лицензии адвоката Мацкевич, которая защищала Бабарико и Тихановского

По информации правозащитников, против Мацкевич открыли дисциплинарное производство за то, что она "как-то не так формулировала вопросы к свидетелям в судебном заседании" Фото: Human Rights Center Viasna / hrw.org

"Ну что ж… Меняю статус на НЕадвокат. Коллеги решили исключить меня из своих гордых рядов. Мне их было жаль…", – написала адвокат.

Ну что ж… Меняю статус на НЕадвокат. Коллеги решили исключить меня из своих гордых рядов. Мне их было жаль… Спасибо добрым людям за поддержку! Подзащитным – стойкости. Буду скучать. — Наталья Мацкевич (@n_matskevich) October 25, 2021

Мацкевич отстранили от выполнения профессиональных обязанностей приказом министерства юстиции Беларуси от 12 октября 2021 в связи с тем, что в отношении нее начато дисциплинарное дело, сообщал правозащитный центр "Весна".

Мацкевич в течение длительного времени защищала общественных деятелей по громким политически мотивированным делам.

Мацкевич защищала в суде бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико и руководителя независимого профсоюза Геннадия Федынича, представляла интересы матери пропавшего белорусского политика Юрия Захаренко – Ульяны Захаренко, является адвокатом лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич по делу Координационного совета. Она также выступает адвокатом бывшего кандидата на пост президента, блогера Сергея Тихановского, суд над которым с 24 июня в Гомеле идет в закрытом режиме.

По информации Human Rights Watch, на сегодняшний день в Беларуси как минимум 27 адвокатов лишены лицензии или отстранены от работы за объективную правовую оценку нынешней волны репрессий в стране. В их числе – все четыре адвоката, защищавшие Бабарико. Их коллеги называют поводы для возбуждения дисциплинарных производств "абсурдными и смешными": например, Мацкевич "вменяется, что она как-то не так формулировала вопросы к свидетелям в судебном заседании", пишет HRW.

С августа 2020 года власти Беларуси усилили преследование адвокатов, заявляющих о нарушениях прав человека и защищающих фигурантов политически мотивированных дел. Такие адвокаты сталкиваются с помехами в работе, угрозами, произвольными задержаниями, обысками и лишением лицензий, а также сами становятся фигурантами административных и уголовных дел. Белорусская республиканская коллегия адвокатов и региональные коллегии раз за разом отказываются вставать на защиту своих коллег, сообщила Human Rights Watch.