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В Беларуси лишили лицензии адвоката Мацкевич, которая защищала Бабарико и Тихановского

По информации правозащитников, против Мацкевич открыли дисциплинарное производство за то, что она "как-то не так формулировала вопросы к свидетелям в судебном заседании"
По информации правозащитников, против Мацкевич открыли дисциплинарное производство за то, что она "как-то не так формулировала вопросы к свидетелям в судебном заседании"
Фото: Human Rights Center Viasna / hrw.org

Белорусского адвоката Наталью Мацкевич, которая защищала в судах политзаключенных, исключили из Минской городской коллегии адвокатов. Об этом она сообщила 25 октября на своей странице в Twitter.

"Ну что ж… Меняю статус на НЕадвокат. Коллеги решили исключить меня из своих гордых рядов. Мне их было жаль…", – написала адвокат.

Мацкевич отстранили от выполнения профессиональных обязанностей приказом министерства юстиции Беларуси от 12 октября 2021 в связи с тем, что в отношении нее начато дисциплинарное дело, сообщал правозащитный центр "Весна".

Мацкевич в течение длительного времени защищала общественных деятелей по громким политически мотивированным делам.

Мацкевич защищала в суде бывшего кандидата в президенты Виктора Бабарико и руководителя независимого профсоюза Геннадия Федынича, представляла интересы матери пропавшего белорусского политика Юрия Захаренко – Ульяны Захаренко, является адвокатом лауреата Нобелевской премии Светланы Алексиевич по делу Координационного совета. Она также выступает адвокатом бывшего кандидата на пост президента, блогера Сергея Тихановского, суд над которым с 24 июня в Гомеле идет в закрытом режиме.

По информации Human Rights Watch, на сегодняшний день в Беларуси как минимум 27 адвокатов лишены лицензии или отстранены от работы за объективную правовую оценку нынешней волны репрессий в стране. В их числе – все четыре адвоката, защищавшие Бабарико. Их коллеги называют поводы для возбуждения дисциплинарных производств "абсурдными и смешными": например, Мацкевич "вменяется, что она как-то не так формулировала вопросы к свидетелям в судебном заседании", пишет HRW.

С августа 2020 года власти Беларуси усилили преследование адвокатов, заявляющих о нарушениях прав человека и защищающих фигурантов политически мотивированных дел. Такие адвокаты сталкиваются с помехами в работе, угрозами, произвольными задержаниями, обысками и лишением лицензий, а также сами становятся фигурантами административных и уголовных дел. Белорусская республиканская коллегия адвокатов и региональные коллегии раз за разом отказываются вставать на защиту своих коллег, сообщила Human Rights Watch.

Контекст:

В Беларуси 9 августа 2020 года прошли выборы президента, после которых начались массовые акции протеста. По официальным данным, победу в них одержал Лукашенко, за которого проголосовало 80,1% избирателей. Второе место с 10,1% голосов заняла Тихановская. В то же время альтернативные экзит-поллы показывали противоположную картину – уверенную победу Тихановской.

Несогласные с результатами выборов белорусы выходили на массовые демонстрации. Белорусские силовики жестко разгоняли митинги, используя светошумовые гранаты, резиновые пули и водометы. За время протестов сотни демонстрантов получили травмы и ранения. По данным правозащитного центра "Весна", с августа в стране задержали более 25 тыс. человек, суммарно они получили 83 тыс. суток ареста. Власти заявляли о четырех погибших участниках митингов, оппозиция – о восьми.

23 сентября Лукашенко провел тайную церемонию инаугурации, впервые в истории Беларуси ее не анонсировали и не транслировали по телевидению. Ряд государств, в том числе США, Великобритания, Канада, Германия, Латвия, Литва, Норвегия, Польша, Дания, Украина и Чехия, не признали инаугурацию Лукашенко.

В 2021 году массовые уличные протесты в Беларуси прекратились, однако этим летом ситуация в Беларуси обострилась. В начале июля КГБ страны объявил операцию по зачистке от "радикалов". Обыски прошли у десятка правозащитных организаций (среди них центр "Весна"), которые помогали пострадавшим от преследования властей за участие в митингах. Силовики массово проводили обыски и задерживали журналистов оппозиционных изданий, Минюст через суд заблокировал деятельность ряда СМИ и правозащитных организаций.

По состоянию на 28 октября в Беларуси признаны политическими заключенными 833 человека.

Теги: Беларусь, оппозиция, Human Rights Watch, политзаключенные, адвокат, Виктор Бабарико, Сергей Тихановский
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