Согласно отчету, подготовленному британским финансистом Уильямом Браудером, в секретной сети, продвигающей интересы России в Британии, участвуют представители лейбористской и консервативной партий, бывшие сотрудники разведки и дипломаты, а также ведущие компании по связям с общественностью.

В Великобритании действует сеть британских политиков и консультантов, которые содействуют продвижению преступных интересов России и "преследуют" врагов президента РФ Владимира Путина в Лондоне. Об этом пишет The Guardian, ссылаясь на отчет, подготовленный финансистом Уильямом Браудером.

В отчете говорится, что в "западной буферной сети" участвуют представители лейбористской и консервативной партий, бывшие сотрудники разведки и дипломаты, а также ведущие компании по связям с общественностью. Некоторые из них действуют в интересах России "неосознанно", другие – точно знают, на кого работают.

По словам Браудера, Кремль использует специалистов для "маскировки своих государственных и криминальных интересов", а также для "нападок на критиков Путина", "усиления российской пропаганды и дезинформации" и "облегчения и сокрытия масштабных операций по отмыванию денег".

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал обвинения Браудера ложными и "абсолютно беспочвенными".

Как отмечает The Guardian, отчет был подготовлен в ноябре прошлого года и представлен членам британского парламента и правительства.

Браудер был одним из инициаторов принятия в США, Канаде и ряде других стран "законов Магнитского", которые предусматривают визовые и экономические санкции в отношении лиц, причастных к нарушениям прав человека. В РФ Браудер был дважды заочно осужден и оба раза приговорен к девяти годам колонии (по обвинению в налоговых махинациях и неуплате налогов).

Он заявлял, что у него есть доказательства вывода в Европу доходов от мошеннических действий граждан России на $230 млн.

Аудитор Hermitage Capital Магнитский, заявивший о существовании этих схем, умер в 2009 году в следственном изоляторе в Москве в возрасте 37 лет от проблем с сердцем. Российские правозащитники утверждают, что представители власти сознательно игнорировали плохое состояние его здоровья, чтобы заставить его замолчать по поводу обнаруженных им налоговых злоупотреблений сотрудниками правоохранительных органов.

Браудер часто критикует российские власти. Он считает президента РФ Владимира Путина самым богатым человеком в мире и оценивает его состояние в $200 млрд.